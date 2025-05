Centoform: formazione finanziata per un futuro professionale strategico

In un contesto sempre più orientato alla sostenibilità e all'innovazione digitale, Centoform, ente di formazione accreditato dalla Regione Emilia-Romagna, da oltre 20 vent’anni sul territorio, con sedi a Cento (FE), Ferrara, Parma e Bologna, offre opportunità concrete a giovani, professionisti e imprese che vogliono affrontare con successo le sfide del futuro. Centoform da anni eroga corsi altamente qualificanti, finanziati grazie ai fondi della Regione Emilia-Romagna, del PNRR e dei fondi interprofessionali, ideati per rispondere alle reali esigenze del mercato del lavoro.

Analista dati geospaziali: geografici, satellitari, da sensori (IOT)

Un percorso che rappresenta un unicum in Emilia-Romagna e che forma figure tecniche capaci di analizzare grandi quantità di dati territoriali provenienti da satelliti, sensori IoT e GIS, applicabili in ambiti come ambiente, smart city, agricoltura di precisione e industria 4.0. Con una durata complessiva di 500 ore, di cui 156 in stage, il corso approfondisce l’utilizzo dei GIS e delle analisi spaziali, la programmazione in Python per la gestione di big data territoriali, l’analisi multispettrale e l’altimetria satellitare, la sicurezza informatica e l’interoperabilità dei dati.

Il percorso si conclude con il rilascio della qualifica regionale “Tecnico analista programmatore” – livello EQF 6, una certificazione che rappresenta un autentico “passaporto professionale” per operare in settori in piena evoluzione.

Oltre all’analista dati, sono in partenza in autunno anche il percorso per diventare Tecnico in Building Information Modeling – BIM, con sede a Cento (progettazione digitale del patrimonio costruito con software e modelli 3D) e Disegnatore meccanico esperto in eco-design, con sede a Parma (progettazione industriale sostenibile e ottimizzazione del prodotto).

Entrambi i corsi rilasciano qualifiche professionali riconosciute e prevedono una fase di stage in azienda.

Fondi Interprofessionali e Regione Emilia-Romagna: obiettivo competitività per imprese e professionisti

I fondi interprofessionali per la formazione, istituiti con la legge 388/2000, nascono per promuovere la competitività delle imprese e garantire l’occupabilità dei lavoratori e si alimentano con lo 0,30% dei contributi versati dalle imprese aderenti.

Centoform è un ente qualificato presso Fondimpresa e Fondirigenti e supporta le aziende nell’analisi dei fabbisogni formativi e nella ricerca e gestione dei finanziamenti disponibili.

Attualmente è attivo il Catalogo Fondimpresa, che propone corsi in partenza in autunno su tematiche che spaziano dalle lingue straniere all’informatica, dal marketing all’intelligenza artificiale, dalla qualità alla sostenibilità.

Tramite i bandi della Regione Emilia-Romagna, focalizzati sulle filiere edilizia, meccanica, geospaziale e agroalimentare, il supporto è esteso anche ai liberi professionisti che puntano a integrare nuove tecnologie come l’AI, la modellazione 3D, o la gestione intelligente dei dati nel proprio lavoro quotidiano.

Grande attenzione è dedicata anche alla formazione obbligatoria in materia di sicurezza sul lavoro, con soluzioni in aula, a distanza e in e-learning.

La qualità dell’offerta formativa è garantita da una rete solida di accreditamenti: il sistema ISO 9001 – EA 37 certifica l’eccellenza dei processi, mentre il riconoscimento come Autodesk Authorized Training Center conferma la specializzazione su software ad alto contenuto tecnologico.

Non solo formazione: ricollocazione, tirocini e ricerca&selezione

Oltre alla formazione, Centoform offre servizi personalizzati a supporto dello sviluppo organizzativo e del capitale umano delle imprese. Il servizio di ricollocazione professionale è pensato per accompagnare aziende e lavoratori nei processi di riorganizzazione, aiutando i dipendenti a reinserirsi nel mercato con percorsi strutturati di bilancio di competenze, formazione mirata e coaching individuale.

Centoform supporta inoltre le imprese nella gestione di tirocini formativi, contratti di apprendistato e progetti di recruiting, offrendo un servizio completo dalla pubblicazione dell’annuncio alla preselezione dei candidati. L’obiettivo è garantire un inserimento efficace, sostenuto da strumenti concreti e da una rete territoriale consolidata.

Dalla formazione al placement: Centoform al fianco dell’Università di Ferrara nel progetto UnifeTalentLink

L’impegno di Centoform non si esaurisce in aula. L’ente è partner attivo anche nei progetti che mirano a facilitare il passaggio tra formazione e occupazione, come UnifeTalentLink, il progetto con cui l’Università degli Studi di Ferrara, capofila e promotrice dell’iniziativa, rafforza il suo impegno per accompagnare studenti e laureati nella transizione dall’università al mondo del lavoro. Centoform, insieme ad altri attori del territorio, partecipa come partner attuatore, contribuendo a costruire un ecosistema orientato al talento, all’innovazione e alla permanenza delle competenze in Emilia-Romagna.

La sfida al centro di UnifeTalentLink è chiara: valorizzare i talenti in uscita dall’università, trattenere le competenze in regione, favorire un incontro efficace tra studenti e sistema produttivo. Il progetto, finanziato nell’ambito della Legge Regionale 2/2023 e del PR FSE+ Emilia-Romagna 2021-2027, propone una visione integrata del placement universitario, combinando orientamento personalizzato, coinvolgimento delle imprese e sviluppo delle competenze green e digitali.

Al fianco dello sportello di orientamento individuale, Centoform offre supporto personalizzato nella definizione di percorsi coerenti con le esigenze produttive del territorio, contribuendo infine all’analisi dei fabbisogni delle imprese per sviluppare servizi di career matching mirati e aggiornati.

Il progetto UnifeTalentLink non è solo un’opportunità per i giovani, ma anche una leva per la crescita del territorio. La rete generata con l’Ateneo di Ferrara e gli altri partner, testimonia come la sinergia tra università, enti di formazione, istituzioni e imprese possa generare un modello virtuoso di sviluppo sostenibile, capace di trattenere il capitale umano e di proiettarlo verso un futuro professionale solido, innovativo e locale.

