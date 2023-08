Cersaie celebra la sua 40ª edizione puntando su tecnologia e innovazione

Cersaie, il Salone Internazionale della Ceramica per l’Architettura e dell’Arredobagno, torna quest’anno presso il Quartiere Fieristico di Bologna dal 25 al 29 settembre, festeggiando la sua 40ª edizione. Una ricorrenza speciale che racchiude la storia della manifestazione e allo stesso tempo il suo futuro: quattro decenni di innovazioni, di novità ed eccellenze di prodotto, di eventi e personaggi… Quattro decenni di straordinari successi.

Su una superficie di 145.000 mq che segna il tutto esaurito negli spazi espositivi, la significativa partecipazione di 630 espositori - di cui il 39% esteri, provenienti da 26 differenti nazioni – conferma l’interesse e la grande attrattività che l’evento ricopre a livello mondiale.

L’apertura di Cersaie, segnata dal classico taglio del nastro nel Centro Servizi di BolognaFiere, vede come primo appuntamento in agenda il Convegno inaugurale dal titolo “Cersaie 40: il Made in Italy alla sfida dell’innovazione continua”, presso l’Europauditorium del Palazzo dei Congressi, lunedì 25 settembre alle ore 11.00.

A partire dalle 18.00 presso il Palazzo dei Congressi di BolognaFiere si tiene la Conferenza Stampa Internazionale Ceramics of Italy. All’evento, che rappresenta il tradizionale incontro con i media ed i giornalisti di tutto il mondo per illustrare l’andamento attuale e le prospettive future del settore ceramico, portano i saluti istituzionali il rappresentante di ICE-Agenzia e il direttore di Confindustria Ceramica Armando Cafiero. Relatori dell’incontro sono Emilio Mussini, Cristina Faedi, moderati da Andrea Serri.

Nell’ambito della conferenza stampa internazionale è prevista la cerimonia di consegna del XXVI Ceramics of Italy Journalism Award, il premio per il miglior articolo pubblicato sulle riviste estere dedicato a Cersaie e all’industria ceramica italiana ed alle tre menzioni d’onore ad altrettante testate estere.

Al centro di un convegno che si svolge Mercoledì 27 settembre alle ore 11.00 presso il Palazzo dei Congressi sono i progetti del PNRR per la città di Bologna, volti alla riqualificazione di spazi urbani senza consumo di suolo, volgendo alla neutralità carbonica. L’incontro vede la presenza del sindaco di Bologna Matteo Lepore e del vice presidente di Confindustria Ceramica Emilio Mussini, moderati da Sebastiano Barisoni di Radio 24.

Nel pomeriggio della stessa giornata, alle ore 17.00, si svolge presso la Hall 37 la cerimonia di consegna dei premi ADI: l’ADI Ceramics and Bathroom Design Award, il riconoscimento attribuito ai prodotti italiani appartenenti ai comparti della ceramica e dell’arredobagno e l’ADI Booth Design Award, il premio agli stand di Cersaie 2023 che meglio promuovono il prodotto e meglio comunicano l’identità e il valore dell’azienda.

Anche quest’anno il programma culturale ‘costruire, abitare, pensare’, giunto alla sua XIV edizione, richiama a Cersaie nomi di ospiti internazionali del mondo dell’architettura e del design.

Mercoledì 27 settembre alle ore 15.00, presso il Palazzo dei Congressi di BolognaFiere, è prevista la conferenza dell’architetto cinese Xu Tiantian dal titolo “Terra Madre”, dedicata alla rivitalizzazione dell’ambito rurale delle campagne cinesi. Con Xu Tiantian l’architettura diventa uno strumento fondamentale per valorizzare la vita agraria locale dei villaggi, integrando le comunità nell’ambiente e nel proprio contesto economico.

Giovedì 28 settembre, sempre presso il Palazzo dei Congressi, si svolge una conferenza che intende celebrare i 50 anni della Sydney Opera House di Jørn Utzon (1973-2023), una delle più importanti opere architettoniche moderne in cui la ceramica gioca un ruolo da assoluta protagonista. Le sue caratteristiche conchiglie bianche realizzate in calcestruzzo prefabbricato rinforzato con acciaio sono infatti ricoperte da oltre 1 milione di piastrelle di ceramica smaltata.

Il ritorno - dopo la pandemia - della Lezione alla Rovescia dedicata agli studenti delle scuole superiori si tiene Venerdì 29 settembre alle ore 11.00 presso l’Europauditorium di Palazzo dei Congressi con Stefano Mancuso, professore ordinario presso l’Università di Firenze e fondatore della neurobiologia vegetale. Mancuso è tra le massime autorità mondiali impegnate a studiare e divulgare una nuova verità sulle piante - creature intelligenti e sensibili capaci di scegliere, imparare e ricordare -, collabora con Renzo Piano ed è impegnato sui temi della sostenibilità ambientale.

In occasione della 40ª edizione, lo spazio di Cersaie viene attraversato da un affascinante percorso espositivo che fa rivivere i 40 anni della propria evoluzione, focalizzandosi su design, tecnologia, prodotti e aziende che hanno fatto la storia. Route 40 permette al visitatore di percorrere i momenti caratterizzanti di questi quattro decenni sottolineando i grandi cambiamenti avvenuti in ambito culturale, sociale, progettuale e produttivo. Curato da Davide Vercelli e progettato da Dario Curatolo, Route 40 si snoda nei percorsi di Cersaie a partire dal Quadriportico - punto di presentazione e di raccordo concettuale del racconto – per proseguire in Galleria 21-22, 25-26 e nel Mall del Padiglione 37 con allestimenti che raccontano ciascun decennio.

All’interno del Centro Servizi, Cersaie - in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri ed Ice-Agenzia - ospita anche lo stand dell'Associazione Ucraina della ceramica, un’importante presenza per intrattenere opportunità commerciali e relazioni istituzionali. Il presidente dell’Associazione Sergii Voitenko guida una delegazione composta da una ventina di imprenditori fra produttori di piastrelle, ceramica sanitaria e materie prime, ed operatori della distribuzione settoriale nel Paese.

Tornano invece i Café della Stampa con il loro consueto format, ma in una nuova location - il Mall 29/30 - che vede la partecipazione di 18 importanti testate di architettura e d’interior design: AD Architectural Digest, Chiesa Oggi, DDN, Domus, Elle Decor Italia, Home!, IFDM, Ingenio, IoArch, Interni, l'Arca International, NiiProgetti, Platform, Quotidiano Nazionale, Suite, The Plan, VilleGiardini y Wellness Design.

L’ottava edizione della rassegna, realizzata assieme alle più importanti case editrici, mira ad approfondire attraverso il dialogo tra le testate e gli esperti, tematiche di attualità in termini di design, architettura, wellness e urbanistica nell’ambito della ceramica e dell’arredobagno. Quest’anno il filo conduttore delle iniziative è lo “spazio architettonico” in Italia e nel mondo. Gli incontri, tutti in presenza, sono fruibili anche in diretta streaming sul sito di Cersaie e sulle piattaforme delle varie case editrici.

Si conferma anche quest’anno a Cersaie la “Città della Posa”, il luogo d’incontro di tutti gli operatori italiani e internazionali che operano in questo mondo. Per la sua 11ª edizione, in uno spazio di oltre 400 mq ubicato all’interno del Padiglione 32, riserva ai propri visitatori, per ognuno dei cinque giorni di Cersaie, dimostrazioni di posa in opera delle superfici ceramiche attraverso i propri maestri piastrellisti, seminari tecnici sulla posa dei grandi formati rivolti ad architetti e progettisti e i Matinée, iniziative aziendali dedicate alla posa e organizzate dai partner tecnici di Assoposa (Fila, Mapei, Raimondi).

Uno spazio importante all’interno della ‘Città della Posa’ è occupato da Assoposa che organizza uno spazio specifico dedicato all'Academy - cuore formativo dell’Associazione - con l’esposizione di ambienti e manufatti di arredamento realizzabili con i prodotti ceramici di tutti i formati. Inoltre, la web radio Casa Italia, network specializzato nel mondo della casa e dell'abitare, trasmette per i cinque giorni di Cersaie dalla Città della Posa.

L’iniziativa “Cersaie Disegna La Tua Casa”, giunta alla sua 11ª edizione, si tiene quest’anno nella nuova location Mall 29/30 nelle giornate di giovedì 28 e venerdì 29 settembre secondo il classico format che prevede la consulenza ai privati da parte dei progettisti di 13 primarie testate italiane di interior design: 100 Idee per Ristrutturare, Archiproducts, Casa Naturale, CerMagazine, Cose di Casa, Home, I Love Parquet, Il Bagno Oggi e Domani, Quotidiano Nazionale, Ville & Casali, Wellness Design, Youbuild e Youtrade.

(Il programma delle iniziative aggiornato in tempo reale è visibile su www.cersaie.it).