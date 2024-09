Cinque domande per conoscere brumbrum

brumbrum.it il primo rivenditore online di auto usate in Italia, nel 2019 ha inaugurato la sua Factory nel cuore dell’Emilia-Romagna.

Ma come funziona il servizio che offre brumbrum e qual è la chiave del suo successo? A queste e altre domande risponde Matteo Barcella, Amministratore Delegato dell’azienda.

Un’auto usata brumbrum sottoposta ai controlli in Factory prima della vendita

1. Di che cosa si occupa brumbrum?

brumbrum è il primo e-commerce di auto usate in Italia e nasce nel 2016 da un’intuizione: che i tempi fossero maturi per rivoluzionare il settore della vendita di automobili e semplificare l’acquisto di un’auto usata per milioni di famiglie italiane.

Dopo la casa, l’acquisto di un’auto rappresenta la spesa più alta per le italiane e gli italiani. Volevamo trovare una soluzione affidabile e accessibile per tutti e lo abbiamo fatto in un modo completamente nuovo. Nessuno immaginava di poter acquistare un’auto usata online e riceverla direttamente a casa. Se ci siamo riusciti è anche perché abbiamo fatto della qualità il nostro punto di forza.

Ogni auto che vendiamo è sottoposta a più di 300 controlli su meccanica, elettronica, carrozzeria, interni e documentazione. Le informazioni dettagliate su controlli, caratteristiche, dimensioni e consumi del veicolo sono disponibili sulla scheda tecnica che il cliente può consultare prima dell’acquisto. Inoltre, le auto sono fotografate a 360° ed è come vederle dal vivo.

Quindi, siamo stati i primi in Italia a portare l’acquisto di auto usate online ma è grazie alla trasparenza dei nostri processi e alla qualità del nostro prodotto che stiamo conquistando la fiducia delle persone.

2. A quali controlli è sottoposta l’auto prima della vendita?

La prima fase è quella del car check, che consente di fare una valutazione esaustiva dello stato del veicolo. Poi l’auto passa da diverse stazioni di riqualificazione, tutte all’interno della nostra Factory, per eseguire la perizia delle parti meccaniche, dell’elettronica, della carrozzeria, del sistema di sicurezza e infine degli interni. Superati questi controlli, la vettura può accedere alle fasi di lucidatura e lavaggio.

3. È possibile acquistare solo online, sul sito brumbrum?

Non solo. Nel 2019 abbiamo aperto la nostra Factory nel cuore dell’Emilia-Romagna, a Reggio Emilia; quindi, oltre al canale online abbiamo quello fisico. Il bello di questo approccio è che sono i nostri clienti a scegliere dove iniziare il processo di acquisto. Si può partire online, consultando la nostra vetrina digitale con centinaia di auto usate su brumbrum.it oppure si può prendere appuntamento per venire a vedere dal vivo l’auto vista sul sito.

La multicanalità è la nostra forza perché lascia la massima libertà ai clienti e ci aiuta a offrire un’esperienza di acquisto più sicura, affidabile e semplice, oltre che veloce. Tutte le nostre auto sono disponibili in tempi brevissimi perché si trovano già nella nostra Factory, pronte per essere consegnate in tutta Italia. Inoltre, è possibile scegliere tra centinaia di proposte. La nostra offerta è davvero ampia e soddisfa qualsiasi esigenza di budget, motorizzazione, marca, allestimenti, ecc.

4. Come mai avete scelto di aprire la Factory proprio a Reggio Emilia?

Abbiamo scelto Reggio per tanti motivi, ma principalmente per la sua posizione al centro della regione e nel cuore della Motor Valley. Si tratta di un posto strategico per due ragioni: da un lato l’accesso alla rete logistica ferro-gomma che collega Reggio Emilia al resto dell’Italia, dall’altro la ricchezza di competenze di un territorio che ha da sempre una grande vocazione per il mondo dei motori e in cui abbiamo trovato tantissimo talento. Queste valutazioni ci hanno spinto, nel 2019, ad aprire la Factory proprio nella città del Tricolore.

Abbiamo investito 4 milioni di euro per realizzare il nostro fiore all’occhiello: un centro di eccellenza in cui ogni auto brumbrum viene controllata e riqualificata con cura. La Factory si estende su una superficie pari a 7 campi di calcio per un totale di 50.000 mq suddivisi tra area produttiva, zona di stoccaggio e uffici. Ogni mese, a pieno regime, possiamo arrivare a ricondizionare ben 1.200 veicoli.

5. Il legame con il territorio, però, va ben oltre la Factory. Giusto?

Esatto. Dal 2019 ci impegniamo per mettere in campo iniziative a sostegno della comunità e delle realtà locali, creando sinergie con il territorio e le persone. Un esempio è l’Academy: il percorso di formazione e inserimento professionale con il quale brumbrum ha deciso di investire sui giovani. L’iniziativa, già dalla sua prima edizione, ha dato ai partecipanti l’opportunità di entrare a far parte del team di lavoro dell’azienda. Si è trattato di 240 ore di formazione destinate a 14 giovani inoccupati della zona alla ricerca di lavoro. A fine percorso siamo riusciti a inserire in azienda ben 4 partecipanti.

Per noi sono le persone, ancora più della tecnologia, la vera forza. Ci sono competenze che vogliamo assolutamente trattenere nel nostro team e non esternalizzare. Un esempio è la carrozzeria: una professione che conta sempre meno specialisti e per cui ci siamo impegnati a formare la generazione di domani. Dopo il successo della prima edizione, abbiamo deciso di replicare. Quest’anno, infatti, l’Academy torna con un programma rinnovato che si pone l’obiettivo di formare nuovi addetti al car detailing.