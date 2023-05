Competenza, valori familiari e condivisione di obiettivi in mezzo secolo di storia

Un anniversario importante, che meritava di essere festeggiato e condiviso con chi ha contribuito a scrivere con passione la storia del settore dell’installazione e della manutenzione degli impianti di riscaldamento: lo scorso 19 maggio si è svolta nella splendida cornice di Villa Zarri, a Castel Maggiore, la festa per celebrare i 50 anni di attività della Effe-Tech di Calderara di Reno, in provincia di Bologna. Cinquanta anni di impegno e dedizione ininterrotta da parte del founder e dei figli Chiara e Lauro, subentrati nella gestione dell’azienda e coadiuvati da uno staff di validi collaboratori. La presenza di 130 invitati, tra clienti, fornitori, amici e collaboratori, conferma del resto l’importanza che l’azienda ha acquisito sul territorio e la fitta rete di relazioni che è riuscita a costruire.

I giardini della cinquecentesca Villa Zarri, completamente ristrutturata nel Settecento secondo lo stile architettonico dell’epoca, hanno accolto gli ospiti sulle note di un quartetto di violini, creando un piacevole clima di networking, lo scenario ideale per offrire il cocktail iniziale. A seguire è stata servita la cena dello chef stellato Agostino Iacobucci, durante la quale Lauro e Chiara sono intervenuti per esprimere la loro gratitudine nei confronti del padre e per ringraziarlo per aver posto le fondamenta di un’attività alla quale tutta la famiglia collabora con passione e coesione. La serata ha offerto anche l’occasione per fare il punto sull’evoluzione del settore e per ringraziare Hoval, azienda leader nelle soluzioni per il riscaldamento e il benessere in ambiente, da vent’anni partner di Effe-Tech.

“Penso che il nostro settore in questi ultimi vent’anni abbia subito una rivoluzione radicale – ha commentato Lauro Fariselli, perché ha vissuto molte fasi e molti cambiamenti: riscaldamento autonomo prima, riscaldamento centralizzato con contabilizzazione poi, ripartizione dei consumi... Infine detrazione del 65% e Superbonus…. Al di là dei cambiamenti di scenario, la filosofia che abbiamo sempre ritenuto vincente è stata quella di rappresentare aziende di comprovata affidabilità che potessero offrire non solo un sistema di riscaldamento di qualità, ma anche consulenza e assistenza adeguate. Per questo motivo il rapporto con Hoval in questi anni si è consolidato sempre più: nonostante l’importanza e le dimensioni, Hoval a mio parere rimane un’azienda dall’approccio “artigianale”, nel senso che è ancora possibile parlare con le persone e confrontarsi quotidianamente sulle varie questioni tecniche che emergono”.

Parole di apprezzamento per l’ottima partnership tra le due aziende sono state espresse anche da Gianluca Lauria, Responsabile assistenza tecnica Hoval: “La storia dell'agenzia Fariselli è particolarmente significativa per noi perché dimostra l’importanza dei legami familiari e della passione che si tramanda di generazione in generazione. Sono valori che caratterizzano anche la nostra azienda ed è un onore per noi poter fare parte di questa storia. La nostra collaborazione prosegue da più di vent’anni: insieme abbiamo superato sfide, raggiunto traguardi e affrontato momenti di crescita, tutto ciò grazie alla fiducia reciproca, alla vostra dedizione e al vostro impegno nel rappresentare il marchio Hoval in modo eccellente”.

Il tema dell’evoluzione del mercato è stato affrontato anche da Chiara Fariselli, socia e attuale amministratore delegato della Effe-Tech, che ha sottolineato come l’azienda sia cambiata, negli ultimi dieci anni: “Abbiamo affrontato momenti di grande incertezza a livello direzionale, con i relativi scogli che si possono incontrare in un passaggio generazionale. Oggi mi ritengo fortunata di poter condividere questa avventura con mio fratello, perché la famiglia è la cosa più importante e ci ha tenuti uniti nei momenti più impegnativi. Sono convita che le aziende di successo siano quelle dove si presta attenzione a valorizzare le persone che le compongono. L’armonia, la collaborazione, la motivazione, creano una squadra coesa, dove ognuno svolge il proprio compito, fondamentale per ottenere obiettivi comuni. Serietà, professionalità, cura e soddisfazione del cliente oltre alla crescita professionale e motivazionale del personale che lavora con noi: sono questi i valori fondanti della nostra attività”. Il suo discorso si è concluso con la premiazione di tutti i collaboratori: Paola, Debora, Fabio, Simone, Davide, Daniele, Dennis, Alberto, Marco, Alpha, Alessandro, Manuel, ai quali è stata consegnata una targa ricordo dell’anniversario. “É anche grazie a voi se siamo qui stasera a festeggiare i nostri primi 50 anni – ha precisato - siete il valore aggiunto di Effe-Tech, siamo orgogliosi della nostra squadra”. Una targa speciale è stata consegnata da Chiara anche al padre, Angelo Fariselli “per l’esempio e la guida che sei stato”.

Tra ricordi familiari e flashback sull’evoluzione del settore, la serata è proseguita con un finale danzante. Non sono mancati anche intervalli più ludici, che hanno rallegrato la serata con il contribuito dei comici Marta e Gianluca De Angelis e del presentatore Luca Dall’Aglio.

