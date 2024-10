Con l’aiuto e il sostegno di tutti Si avvicina la realizzazione di un grande progetto

L'impatto delle patologie neurologiche rappresenta una delle cause principali di disabilità e decesso al mondo.

La ricerca e, di conseguenza, il sostegno ad essa sono l'unico strumento efficace per progredire nella cura di queste patologie nell’interesse dell’intera comunità.

Il bene comune, come obiettivo perseguito dal sostegno alla ricerca, necessita sempre più del contributo del settore privato in aggiunta ai fondi pubblici: la collaborazione e generosità delle imprese, degli enti privati e della comunità sono la forza trainante per il progresso e il benessere comune, anche in settori meno popolari come quello della ricerca medica.

Per questo motivo la Fondazione Ricerca Scienze Neurologiche rilancia la campagna ‘Fai un centro per la ricerca’ finalizzata alla raccolta fondi per la creazione del Bellaria Research Center, il nuovo centro di ricerca all'avanguardia nel campo delle scienze neurologiche: 1.500 metri quadri di locali in disuso saranno trasformati in laboratori, ambulatori e altre strutture adeguate in cui 400 ricercatori tra medici, infermieri, fisici, bioingegneri e informatici saranno impegnati a studiare percorsi di cura per ogni paziente grazie all’utilizzo della medicina traslazionale.

L'intero costo dell'intervento è di 3,55 milioni di euro, di cui circa 2,5 milioni sono già stati messi a disposizione dal Mef attraverso la Regione Emilia-Romagna e dall'Azienda USL.

Ma la ricerca fondi non è finita e la Fondazione Ricerca Scienze Neurologiche si impegna a raccoglierli per garantire l’avanzamento nella ricerca neurologica e nella promozione della salute di tutta la comunità.

Per avere maggiori informazioni e per sostenere la Fondazione è possibile collegarsi a www.fondazionersn.it/bellaria-research-center/ e seguire le pagine social.