Creare una trama e tèssere un mondo migliore: a I Portali arriva l'iniziativa "Un Natale Fatto a Mano"

A I Portali già si inizia a respirare la calda atmosfera del Natale.

Presso lo storico centro commerciale modenese ecco “Un Natale fatto a mano“, l’iniziativa che il Centro ha messo in campo per regalare a tutti i clienti delle festività all’insegna della creatività e della beneficenza.

Ciò è stato reso possibile grazie alla collaborazione con il negozio di Dritto e Rovescio di Tiziana Soncini e alle amiche del Knit Cafè Modena che, facendo leva sulla loro passione per l’uncinetto, sono state parte attiva del progetto.

L’apprezzato negozio di lana e filati di Tiziana Soncini, in particolare, realizzerà per quest’occasione stupende decorazioni e mattonelle granny, le quali abbelliranno il centro commerciale in occasione delle prossime festività natalizie.

I clienti possono partecipare attivamente alla realizzazione degli addobbi presentandosi ai laboratori di uncinetto organizzati tutti i giovedì, compreso il mese di ottobre, dalle ore 16.00 alle 18.00 presso il CC I Portali.

Gli allestimenti prevedono un albero di Natale alto 6 metri interamente realizzato all’uncinetto mediante l’unione di più di 800 “mattonelle”.

L’allestimento sarà interamente tailor made, ecosostenibile e green. Inoltre, sarà oggetto di riciclo e il materiale prodotto sarà messo poi in vendita, con il ricavato che verrà devoluto al reparto di Pediatria e Oncomatologia dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Modena.

È davvero incredibile come ogni filo possa contribuire a creare trame così belle e tessere un mondo migliore: a I Portali di Modena, tutto questo è diventato realtà.

Una filosofia improntata alla tutela del territorio modenese

Direzione - «Valorizzare le realtà locali per un vero Natale green»

I Portali rappresentano un luogo in cui fare shopping significa anche abbracciare iniziative ed eventi unici nel loro genere.

Una tradizione che si ripete con “Un Natale Fatto a Mano”: «L’uncinetto è una nuova forma d’arte che si sta diffondendo in tutto il mondo: ecologica, colorata e creativa – sottolinea Giorgio Goia – Direttore del Centro Commerciale I Portali – e, per questa ragione, abbiamo deciso di promuovere questo progetto, dando voce alle realtà del territorio modenese (un filo di lana che unisce la comunità ed il Centro Commerciale). Lo scopo è anche quello di realizzare un Natale Green – aggiunge il dottor Goia – che rispetti la tradizione mantenendo un occhio di riguardo per l’ambiente».

Queste installazioni avranno infatti un esiguo impatto ambientale, in quanto interamente realizzate all’uncinetto e, soprattutto, saranno oggetto di riciclo. La loro dinamicità permetterà di utilizzare le composizioni rimodulandole in altri periodi dell’anno: «Non meno importante – conclude Valentina Barbolini, Vice Direttrice de I Portali - è lo scopo benefico legato al progetto, in quanto il ricavato della vendita dei manufatti sarà oggetto di donazione».

Ricordiamo che la Direzione del Centro Commerciale è composta dal Direttore Dott. Giorgio Goia e dalla Vice Direttrice Dott.ssa Valentina Barbolini della società Svicom Spa Società Benefit gestore de I Portali, di proprietà delle società Eurocommercial Properties e Coop Alleanza 3.0.