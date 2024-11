Dal 1974 passione e professionalità

L'azienda Bezzi Rodolfo & C. è una delle realtà più longeve nel comune di Ravenna nell'ambito della riparazione di veicoli industriali e trattori stradali oltre che per la vendita di ricambi ed ac-cessori camion e rimorchi. Il subentro del figlio Andrea nella attività di famiglia ha arricchito le competenze aziendali che, grazie alla terza generazione ha prodotto un ulteriore sviluppo con un adeguamento alle continue novità tecnologiche. La Bezzi Rodolfo & C. è una vera e propria attività artigianale, dove mani esperte danno vita a riparazioni di automezzi e rimorchi di qualsiasi periodo e dove al certosino lavoro manuale, si affiancano strumentazioni sofisticate, senza lasciare spazio ad eventuali errori o a difetti. Incontriamo Rodolfo Bezzi, titolare e fondatore dell'azienda, che nel 1974 fu il primo ad avviare un'officina meccanica nella zona artigianale Bassette di Ravenna ; "Da cinquant'anni affrontiamo le sfide con il know-how acquisito in tre generazioni. Finito la scuola ho affiancato mio babbo nella sua attività di vendita e noleggio di trattori stradali ma ben presto intrapresi la mia vocazione avviando una officina dedicata esclusivamente alla riparazione di grossi mezzi stradali e rimorchi, dopo aver fatto esperienza presso la De Angelis di Coccolia, uno dei più storici produttori europei di rimorchi e semirimorchi per trasporti".

Come si è evoluta l'azienda in questi 50 anni? "La Bezzi Rodolfo è ancora oggi guidata dai membri della fami-glia composta dal sottoscritto e da mio figlio Andrea, mentre mio figlio Stefano segue la Bezzi Commerciale specializzata nel noleggio e vendita di trattori stradali, motrici, semirimorchi, rimorchi e allestimenti per mezzi pesanti, oltre che disporre di una vasta gamma di ricambio per trattori stradali, rimorchi e veicoli industriali".

Chi sono i vostri clienti? "Moltissimi autotrasportatori si affidano ciclicamente a noi per una riparazione o un'emergenza, dato che il traffico merci da/per il porto di Ravenna pro-viene da tutta Italia ed anche dall'estero. Risolvere qualsiasi problema meccanico è la missione quotidiana della nostra azienda. Alla Bezzi Rodolfo & C. c'è la consapevolezza che la rapidità d'intervento e la soddisfazione del cliente è la garanzia di un rapporto duraturo nel tempo. Per gli interventi fuori sede disponiamo di un furgone attrezzato ad officina mobile per riparazioni di mezzi pesanti direttamente in strada oltre che di un carro attrezzi per il soccorso stradale 24 ore su 24 di veicoli fino a 35q.li e di un carro attrezzi per mezzi pesanti. Per esempio, anche se con l'officina mobile facciamo solitamente interventi all'interno di un raggio d'azione al massimo di 100/150 km, non è la prima volta che i clienti si affidino a noi chiamandoci dalla Germania o da altri paesi in Europa per un'emergenza che non sono riusciti a risolvere in loco".

Come è strutturata e quali servizi fornisce l'azienda? "Siamo provvisti di banco prova freni e banco prova giochi per poter effettuare le prerevisioni e siamo dotati di apparecchiature elettroniche per il controllo di anomalie negli ABS. Possiamo effettuare anche allineamenti degli assali al laser tramite l’apposita attrezzatura Josam. Realizziamo fosse coils su semi-rimorchi pianalati, cassonati o centinati e possiamo modificare le casse ribaltabili con fossa coils in modo da adattarli al trasporto di carichi di forma circolare. Nel caso che l'emergenza non possa essere gestita

direttamente dalla Bezzi Rodolfo & C., abbiamo dei rapporti di collaborazione con ditte fidate in diverse zone d'Italia per le attività di gommista, elettrauto, tornitura, sabbiatura, vernicia-tura e servizio autogru".

Qual'è il vostro punto di forza? "Avere un magazzino ricambi ben fornito che ci possa per-mettere una tempestiva riparazione del danno subito dal cliente, dato che se non si disponesse dell'articolo necessario le tempistiche dei fornitori per le consegne sarebbero minimo di 2/3 giorni. Quindi possiamo assicurare una tempestività negli interventi con una notevole riduzione dei tempi di fermo macchina della clientela. Per la vendita di ricambi e assistenza siamo diventati concessionari di importanti marchi come Acerbi-Viberti, Cardi, Assali Saf, Assali Meritor, Knorr, Bremse, Wabco, Jost".

Come è cambiato il vostro lavoro in tutti questi anni? "La nostra attività si è sviluppata costantemente con l'aggiunta di nuovi servizi e con un trend positivo continuo fino al 2008, ma il subentro della tecnologia nei mezzi accessoriati di centraline elettroniche sempre più sofisticate hanno reso necessario un oneroso adeguamento tecnologico con nuove strumentazioni diagnostiche e costosi software. Questo ha comportato anche una ricerca di personale altamente qualificato difficilmente reperibile nel nostro settore, situazione che si è resa ancora più gravosa dopo il pensionamento dei nostri storici collaboratori. Trovare personale con la voglia di imparare il mestiere e di 'sporcarsi' le mani è diventato molto difficile e questo sarà la sfida più ardua da affrontare nel nostro prossimo futuro".