Dall’1 al 5 ottobre torna la Festa del Racconto: oltre 60 eventi, 4 comuni, 50 nomi

La Festa del Racconto celebra venti edizioni e rende omaggio alle diverse forme della narrazione, da orale a scritta: dall’1 al 5 ottobre a Carpi, Campogalliano, Soliera e Novi di Modena, oltre sessanta eventi per un programma di respiro internazionale. Cinque giorni di incontri, reading, spettacoli e conversazioni pubbliche, con la presenza di numerosi ospiti: Paolo Giordano, Alicia Giménez-Bartlett, Domenico Starnone, Valeria Parrella, Antonio Albanese, Teresa Ciabatti, Felicia Kingsley, Cristiano Godano, Stefano Nazzi e tanti altri.

La Festa del Racconto abbraccia tutto il territorio dell’Unione Terre d’Argine per entrare nei luoghi più significativi dei quattro comuni coinvolti: l’elenco completo degli appuntamenti è disponibile sul sito www.festadelracconto.it

A Soliera il programma apre con Marcello Fois che presenta il suo ultimo libro, ambientato anche in Emilia (mercoledì 1 ottobre), a Campogalliano con l’autore noir Piergiorgio Pulixi (giovedì 2 ottobre), a Carpi con la lectio di Paolo Giordano sul fascino insidioso del racconto (venerdì 3 ottobre) e a Novi di Modena con Chiara Francini che porta il suo ultimo romanzo (domenica 5 ottobre).

“Nel costruire il programma di questa ventesima edizione – spiega Sonia Folin, ideatrice del programma - ci ha guidati soprattutto il desiderio di contaminazione fra presente, passato e futuro. Abbiamo cercato accostamenti un po’ insoliti per genere, forma, visione del mondo. Accanto ad alcuni dei nomi più prestigiosi della narrativa e del giornalismo italiani e internazionali, abbiamo immaginato di far dialogare grandi autori del passato con le voci più interessanti della contemporaneità. E di affrontare temi attuali e urgenti, osservandoli anche attraverso una prospettiva storica”.

Alla Festa spazio ai temi dell’attualità con l’incontro “Gaza. Un’elegia civile”, insieme a Paola Caridi e Matteo Nucci, la rassegna stampa del Post insieme ai giornalisti Francesco Costa e Luca Sofri, la partecipazione della giornalista britannica Tania Branigan che insieme ad Eugenio Cau ripercorre il suo viaggio nella Cina di oggi. Non manca il tributo a grandi autori del passato: Jane Austen - con la partecipazione di Felicia Kingsley - , Irène Némirovsky, Stig Dagerman, Georges Simenon, Goliarda Sapienza. La rilettura dei grandi classici passa anche attraverso il tema della ritraduzione con l’incontro dedicato "Del perché si ritraduce. Nuove voci per Philip Roth e P.G. Wodehouse" insieme a Matteo Codignola e Beatrice Masinii.

Il racconto orale riviva alla Festa attraverso la magia del reading e l’esperienza immersiva degli spettacoli: Francesco Piccolo rilegge tredici capolavori della letteratura radicati nell’immaginario culturale e formativo delle nostre generazioni e delle future, Paolo Nori racconta Delitto e Castigo di Dostoevskij, ripercorrendo la grande eredità dello scrittore russo, Stefano Nazzi ci porta nella mente dei più spietati serial killer americani. Ancora spettacoli con lo show di stand-up comedy di Stefano Rapone, la musica di Cristiano Godano, il reading e live painting musicato “Bestie in fuga” tratto dal fumetto di Daniele Kong, lo spettacolo dedicato a Ennio Morricone.

Gli incontri con autori e autrici arricchiscono il programma di questa XX edizione: tra i protagonisti Teresa Ciabatti, Paolo di Paolo, Chiara Francini, Andrej Longo e Rossella Milone, i fumettisti Zuzu e Eliana Albertini, Antonio Albanese. Presentano le loro ultime novità editoriali Marcello Fois, Piergiorgio Pulixi, la scrittrice spagnola Alicia Giménez-Bartlett, Matteo Nucci, Franco Faggiani, Adrián N. Bravi, Domenico Starnone, Elena Stancanelli.

Tra le novità il corso di scrittura gratuito “I magnifici Venti” con la Scuola Belleville, dedicato al racconto, e la mostra mercato “Posterino” a cura di PWCC, dedicata al mondo dell’illustrazione. Numerosi, infine, gli eventi collaterali che completano l’edizione 2025: dj set, consigli di lettura, colazioni e passeggiate letterarie, concorsi letterari, installazioni, laboratori.

La XX Festa del Racconto è dedicata anche a bambini e ragazzi, tra narrazioni di storie e letture in compagnia di una cagnolina a pois, incontri con autori e illustratori, mostre e gruppi di lettura. Iniziative anche per le scuole e un contest di scrittura di narrativa e reportage che sarà presentato in occasione del reading di Francesco Piccolo con la partecipazione delle scuole superiori cittadine: i migliori elaborati saranno premiati da una giuria a inizio 2026.

La Festa del Racconto è organizzata dalle Biblioteche Comunali di Carpi in collaborazione con la Fondazione Campori, gli istituti culturali e gli assessorati alla Cultura dei Comuni di Carpi, Campogalliano, Novi di Modena e Soliera. È realizzata grazie al contributo di fondazione Cassa di Risparmio di Carpi e della Regione Emilia-romagna.

Infoline: per informazioni visitare il sito www.festadelracconto.it, i profili Facebook e Instagram.

Per gli eventi con iscrizione telefonare allo 059 649988