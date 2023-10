Damat-Tween apre nel centro storico di Bologna il suo primo store italiano e presenta la sua collezione quite luxury di capi senza tempo ed eleganti

Elegante, chic e raffinato. L’abbigliamento dedicato all’uomo del brand Damat-Tween sbarca sotto le Due Torri, con l’inaugurazione del primo flagship store italiano, che il 20 ottobre scorso ha mostrato ai numerosi presenti la nuova collezione autunno-inverno.

Per l’occasione sono state presentate due linee di prodotto: Damat, linea premium più classica e formale, con capi in Loro Piana e Reda, e Tween, linea più casual, che interpreta le tendenze più importanti della stagione con un approccio più street.

L’azienda Orkastyle srl, a cui fa capo il brand Damat-Tween, associato a Confcommercio Ascom, si colloca nella cornice del centro storico, in via Farini 3/b, con un punto vendita strategico.

“Bologna per noi è una città importante, ci ha dato molto in questi anni. Proprio questa sera ci sta dimostrando un grande affetto e un riscontro molto positivo. E’ quindi stato naturale sceglierla anche come sede per il nostro nuovo headquarter europeo” ha dichiarato il General Manager dell’operazione europea Ihsan Sahin.

Bologna, infatti, accoglie la sede operativa della società italiana Orkastyle srl dal 2016 e, dal prossimo anno, diventerà anche la sede ufficiale dell’headquarter europeo della società turca Orka Holding, e si installerà in una splendida villa storica in via Siepelunga, per seguire l’espansione dei brand Damat - Tween (linea premium) e D’S Damat (linea mass market) nel mercato italiano ed europeo.

Orka Holding ha sede ad Istanbul, impiega 3000 persone ed ha oltre 400 punti vendita in tutto il mondo. In Turchia possiede stabilimenti propri di confezione tessile rinomati per il loro know-how sartoriale e l’uso di tecnologie tessili all’avanguardia, ed è proprietaria dei brand Damat-Tween e D’S Damat, fondati rispettivamente nel 1986 e nel 2002.

Orka Holding, già presente anche in Spagna, Polonia e Romania, ha deciso di puntare i riflettori sul mercato europeo attraverso un’operazione molto ambiziosa, tra cui la prestigiosa sponsorship dell’Atletico Madrid firmata quest’anno e la partecipazione alla prossima edizione del Pitti Uomo. Dal 2024 l’headquarter di via Siepelunga, dirigerà il progetto di distribuzione in wholesale e le operazioni di espansione della rete retail propria e in franchising di entrambi i brand.

L’Italia è per ora il mercato di punta: entro la fine di quest’anno, sono infatti previste due aperture della linea D’S Damat a Roma e a Vicolungo, mentre per il prossimo anno, sempre della stessa linea sono prevista aperture in Emilia-Romagna e Sicilia.

“Siamo davvero orgogliosi di questa operazione! Il nostro obiettivo è di far conoscere i nostri brand e la qualità dei nostri capi in tutta Europa. Sono convinto che questo sia solo l’inizio di un futuro pieno di successi” ha concluso soddisfatto Ihsan Sahin.