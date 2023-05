Degustazioni di vino e non solo a Bologna Wine Week, 19-21 Maggio in Piazza Minghetti.

Bologna Wine Week è il primo evento cittadino dedicato al vino. Nella sua prima edizione Piazza Minghetti accoglierà una selezione di circa 30 cantine vitivinicole regionali e dal resto d’italia, una zona di stand culinari e un palco per concerti e conferenze, per permettere al grande pubblico e agli operatori del settore di viversi una delle principali piazze bolognesi in un contesto giovane, culturale e dinamico.

Il pubblico potrà così godersi il fine settimana, degustando eccellenze del territorio dal mondo del vino e della gastronomia, ascoltando conferenze e concerti.

Il Resto del Carlino quale media partner dell’evento coordinerà i talk, in cui verranno trattati argomenti collegati al mondo del vino, pensati per un pubblico di appassionati e curiosi.

Bologna Jazz Festival coordinerà i concerti, nello specifico venerdì dalle ore 20, ci sarà il concerto di Marco Frattini Trio, mentre sabato dalle ore 19 ci sarà il concerto dei Minor.

L’accesso al palco per le conferenze e i concerti non è garantito, per ragioni di sicurezza i posti sono limitati e l’area sarà transennata.

In caso di pioggia l’evento si terrà comunque, basterà portarvi un ombrello.

Orari: venerdì dalle 15 alle 22, sabato e domenica dalle 11 alle 22.

Di seguito la lista delle conferenze.

Sabato 19:

11-12: "Iniziative nella filiera per ridurre l’impatto ambientale", parleranno Lorenzo Zitignani (Direttore Generale Plastic Free) e Riccardo Velasco (Direttore del Consiglio per la Ricerca in agricoltura al Centro di Ricerca Viticoltura ed Enologia);

12-13: “Vino come motore di crescita e sviluppo territoriale”, parleranno Duccio Caccioni (Professore Bologna Business School e Caab) e Barbara Panzacchi (Bologna Welcome);

15-16: “Donne e Vino, il connubio perfetto", parleranno Antonietta Mazzeo (Donne del vino) e Stefania Orsi (Enologa);

16-17: “Politiche di Economia circolare e sostenibilità di Caviro" con Sivia Buzzi (Responsabile sostenibilità Caviro);

17-18: “Bere bene e responsabilmente", Isabella Fusiello (Questore di Bologna) e ACI;

Domenica 20:

11-12: "Viaggio sensoriale tra storia e tradizione ER", parlano Associazione Accademia del Samoggia e Federica Govoni (Assessore Comune di Valsamoggia);

12-13: “Cultura, tradizione e identità, l’evoluzione del vino in Emilia Romagna", Cantina Bonzara e Cantina Assirelli;

15-16:"La vera degustazione avviene nel cervello. Per una neuroanatomia funzionale del piacere ", parlano Giuseppe Neri (Neurologo e Psichiatra, Past- President della Società Italiana dei Neurologi Ospedalieri) e Renzo Franceschini (Co-fondatore Vinarius e sommelier);

16-17: “Vini da investimento, quali e come scegliere”, con Wine Wins;

17-18: "Dalle tendenze ai clienti: il sommelier e il barman, figure a confronto", parlano Luca Manfredi (Pres. regionale AIS) e Enrico Scarzella (Pres. Locali serali Ascom e Barman).

Vi aspettiamo in Piazza Minghetti, venerdì, sabato e domenica!