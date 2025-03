Delta Motors apre a Rimini lo Store Mercedes-Benz

Un nuovo traguardo per Delta Motors: sabato 15 marzo 2025 è stata inaugurata a Rimini la terza sede del gruppo, il primo showroom Mercedes-Benz al di fuori delle Marche. Una conquista che conferma l’ambizione e la solidità dell’azienda, con l’obiettivo dichiarato di superare i 100 milioni di euro di fatturato entro l’anno. La nuova sede si inserisce nel piano di espansione del Gruppo, già presente ad Ancona e Montecosaro, e anticipa l’apertura prevista a Pesaro entro fine 2025. Un progetto strategico che porterà anche nuove assunzioni: 40 nuovi professionisti entreranno nel team, che oggi conta oltre 100 dipendenti. Lo showroom di Rimini è stato progettato secondo il concept internazionale MAR20X, un formato rivoluzionario che fonde fisico e digitale, tecnologia e accoglienza. Un vero e proprio punto esperienziale, concepito per offrire un percorso immersivo e personalizzato. Il nuovo store si sviluppa in sei aree principali:

- Welcome Area: lo spazio d’ingresso, dove uno Star Assistant accoglie il cliente e lo indirizza al consulente più adatto.

- Consulting Area: un’area riservata all’interazione, con strumenti digitali per configurare, personalizzare e conoscere ogni dettaglio dei veicoli.

- Vehicle Display: qui il cliente entra in contatto diretto con le vetture, grazie a un’esposizione moderna supportata da videowall ad alta risoluzione.

- Vehicle Handover: il momento più emozionale, in cui l’auto viene consegnata al cliente all’interno di uno spazio dedicato, con supporti multimediali e spiegazioni a bordo.

- Shop Area: lo spazio dedicato agli accessori originali e alla Mercedes-Benz Collection, per prolungare l’esperienza anche fuori dall’auto.

- Service Lobby: area assistenza in piena continuità estetica con lo showroom, per garantire comfort e coerenza anche nel post-vendita.

“Questa inaugurazione rappresenta un segnale concreto di crescita e innovazione”, dichiara il titolare Luigi Lucentini. “È anche un riconoscimento al nostro team, che ogni giorno rende possibile la nostra visione”. L’Amministratore Delegato Gerardo Savini aggiunge: “Il nuovo store è un luogo di esperienza, dove eccellenza e passione si incontrano. Ringraziamo le istituzioni locali e il nostro staff: il cuore pulsante del progetto”.

Delta Motors si distingue nel panorama nazionale per l’attenzione alla qualità. Secondo Mercedes-Benz, i punteggi di soddisfazione raggiungono 4,95 su 5 per la fase di vendita e 4,78 su 5 nel post-vendita. Inoltre, la fidelizzazione è in costante crescita: il 43% dei clienti acquista nuovamente dallo stesso punto vendita. Un elemento chiave di questo successo è la formazione: nel 2024 l’azienda ha erogato oltre 2.500 ore di corsi, con un +148% rispetto all’anno precedente. Questo approccio garantisce standard elevati in ogni fase del rapporto col cliente.

La nuova sede di Rimini è anche un esempio di sostenibilità: dotata di impianto fotovoltaico e 10 colonnine per la ricarica elettrica, conferma l’impegno del gruppo verso una mobilità responsabile. Con Rimini, Delta Motors rafforza il proprio ruolo di riferimento nel mondo Mercedes-Benz, portando nel cuore della Romagna un concetto di lusso, servizio e innovazione che guarda al futuro.