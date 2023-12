Dicembre a Palazzo Boncompagni, nel segno dell’arte e della cultura

È un mese di dicembre ricchissimo di iniziative quello di Palazzo Boncompagni: oltre all’avvio del progetto “A braccetto per Bologna con Papa Gregorio”, il quaderno didattico dedicato a bambini dai 6 ai 12 anni, continua la tradizione delle apprezzatissime visite guidate con aperitivo, visite guidate con colazione e quelle accompagnate da musica di violino. L’intero mese sarà punteggiato da appuntamenti pensati per promuovere e valorizzare la dimora bolognese di Papa Gregorio XIII, al secolo Ugo Boncompagni, scoprirne la storia e il ruolo nel mondo: a partire da giovedì 7 dicembre e a seguire per ogni giovedì del mese (il 14, il 21 e il 28), le suadenti note del violino di Isabella Bui riempiranno la Sala delle Udienze Papali per le visite guidate in musica (alle ore 18.00, 19.00 e 20.00). Venerdì 8 dicembre (con repliche mercoledì 13, venerdì 22 e venerdì 29) torna, invece, un appuntamento particolarmente apprezzato dai bolognesi (e non solo): le visite guidate con aperitivo (alle ore 18.00, 19.00 e 20.00) uniranno la scoperta dei luoghi più suggestivi della dimora di Papa Gregorio XIII al tintinnio dei calici per un brindisi alla salute del Papa, figura cruciale per la modernità al quale si fa risalire anche l’invenzione della moda in senso moderno, attraverso l’istituzione dell’antica Università dei Sartori. Infine, quale modo migliore per iniziare i weekend di dicembre se non con una squisita colazione e un buon caffè caldo a Palazzo Boncompagni? L’appuntamento, in questo caso, è per sabato 9 (con replica nelle giornata di sabato 16, 23 e 30 dicembre) per le visite guidate con colazione, con turni ogni ora, dalle 10.00 alle 12.00.

Oltre alle visite guidate, l’agenda di dicembre di Palazzo Boncompagni non manca di proporre anche due importanti appuntamenti culturali: il 15 dicembre la suggestiva Sala delle Udienze ospiterà la conferenza della storica dell’arte Ilaria bianchi dal titolo “Gregorio XIII e le arti figurative”, in collaborazione con l’Istituto per la Storia della Chiesa. Un dialogo tra arte e scienza cartografica (con particolare attenzione all’iconografia della Sala Bologna di Lorenzo Sabatini, in Vaticano) che accenderà i riflettori sul fecondo scambio tra Bologna e Roma durante il pontificato di Ugo Boncompagni, con la nascita di innovativi laboratori di ricerca, che visualizzano i risultati della scienza, e delle indagini storico-antiquarie sulla chiesa delle origini, attraverso l’adozione di nuove, straordinarie iconografie.

Il 17 dicembre, infine, saranno nuovamente le note ad essere protagoniste, con “Domenica in musica. Il Comunale attraversa la città”: Palazzo Boncompagni ospiterà, per l’occasione, il concerto dell’ottava edizione del Premio Alberghini (prestigioso concorso per giovani talenti della musica strumentale, vocale e della composizione della Regione Emilia-Romagna). Ad esibirsi saranno sette artisti scelti fra i vincitori della precedente edizione, nell’ambito della prestigiosa rassegna cameristica Domenica in musica curata dal Teatro Comunale di Bologna.

Per informazioni e prenotazioni: www.palazzoboncompagni.it