Dieci anni di Festival della Migrazione, un progetto che è diventato agenda politica

Vivian Lamarque e il cardinale Matteo Zuppi, Sonny Olumati e il Ministro del Lavoro Marina Calderone, Michele de Pascale e Maurizio Ambrosini; Awa Fall e Giulio Terzi di Sant’Agata, ma anche Nogaye Ndiaye, Luca Casarini, don Mattia Ferrari. Sono soltanto alcuni degli oltre cento ospiti della decima edizione del Festival della Migrazione che, da piccola esperienza nata a Modena, ha ormai consolidato una presenza nazionale sempre più significativa. Solo per citare le piazze capoluoghi di provincia, il Festival quest’anno sarà (tra il 22 e il 31 ottobre, con una importante “coda” nel post festival fino a inizio dicembre) a Milano, Firenze, Bologna, Rovigo, Ferrara, Forlì, Reggio Emilia, oltre naturalmente a Modena, Carpi e in tanti altri comuni della provincia modenese.

Raccontare dieci anni del Festival della migrazione è come raccontare un po’ la storia del Paese. Il tema delle migrazioni è una questione sulla quale si è giocato tanto nella politica come pure nel dibattito pubblico sociale e culturale. Quali sono stati e sono tuttora gli assi portanti di questa avventura iniziata da un gruppo di amici, dall’associazione Porta Aperta con Fondazione Migrantes e Università di Modena? I punti sono rimasti pressoché invariati nonostante nel frattempo si siano succeduti governi di vario colore e con maggioranze diverse. Le parole del presidente dell’associazione Festival della Migrazione, Edoardo Patriarca: «Anzitutto abbiamo raccontato la realtà del fenomeno migratorio con verità e onestà. Abbiamo scritto nella nostra Agenda politica (una serie di proposte concrete e realizzabili) che “Viviamo in emergenza dimenticando che le migrazioni sono un fenomeno strutturale, inestinguibile, che andrebbe accompagnato da una narrazione onesta fondata sulla verità delle cose, sulla realtà conosciuta e accolta per quella che è. Troppa la propaganda, troppe le informazioni non veritiere e l’enfasi data alla presunta eccezionalità o all’emergenza del fenomeno migratorio che offuscano le cause più profonde e le dinamiche effettive”. Abbiamo sempre dichiarato – riprende Patriarca - che il Festival è anche un evento politico nella sua accezione più nobile, per la costruzione di comunità sempre più fraterne e accoglienti, plurali e ricche di diversità. La nostra Agenda scritta a più mani con il contributo del Comitato scientifico intende offrire ai soggetti pubblici e privati e alle istituzioni una bussola, un orientamento per governare un fenomeno strutturale che si gestisce solo con politiche lungimiranti e stabili nel tempo».

Il Festival non sarà solo convegni e seminari, ma spettacoli, incontri con le scuole, mostre, performance. A Modena, in particolare, oltre all’apertura del 22 ottobre alle 17.30 al San Carlo, con il Presidente della Regione, Michele de Pascale, col senatore Giulio Terzi di Santagata (già Ministro degli Esteri), col Sindaco di Modena Massimo Mezzetti e con il professor Maurizio Ambrosini, apertura seguita alle 21 con un talk spettacolo sulla cittadinanza con il performer Sonny Olumati e la cantante Awa Fall, si proseguirà con seminari a cura del Comune di Modena il 23 ottobre alle 18 in vescovado (tra gli ospiti Maurizio Damilano), con incontri nelle scuole e con alcuni seminari. Da non perdere domenica 26 al pomeriggio il laboratorio a cura di Roots su cibo e migrazioni.

A Bologna una giornata ricchissima il 30 ottobre, con in particolare la sessione in Salaborsa alle ore 18.30 Un lavoro giusto per tutte e tutti: etica, economia, società con il cardinale Matteo Maria Zuppi, il Ministro del Lavoro Marina Elvira Calderone, il Presidente nazionale Cna Dario Costantini, Stefano Granata Presidente Federsolidarietà Confcooperative e il delegato dei sindacati confederali Cgil, Cisl e Uil, Nicola Marongiu.

Il 31 per la prima volta il festival sarà anche a Reggio Emilia, con la sessione alle 10.30 al Dipartimento di Educazione e Scienze Umane, Aula Magna “Generazioni interculturali a scuola” a cura del Dipartimento di Educazione e Scienze Umane di UNIMORE in collaborazione con Comune di Reggio Emilia e Conngi.

Il programma completo del festival sul sito www.festivalmigrazione.it.

Il Festival della Migrazione è un progetto dell’associazione Coordinamento per il Festival della Migrazione, promosso da Fondazione Migrantes e Porta Aperta. Il sostegno è garantito da Regione Emilia-Romagna, Fondazione di Modena, Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, Chiesa di Modena, Chiesa di Bologna, Csv Terre Estensi, oltre che da Bper e Cna; i patrocini sono dei comuni di Modena, Bologna, Carpi, Soliera, Vignola, Sassuolo, Spilamberto, Fiorano. In collaborazione con Unimore, Università di Ferrara, Alma Mater di Bologna, Università di Padova, Università di Firenze, L’Altro Diritto, Università Cattolica, Comune di Castelfranco Emilia.