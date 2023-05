Dove si diventa pasticceri… pasticcioni!

Sabato 20 e domenica 21 maggio, dalle 16 alle 19.30, il Centro Commerciale Meridiana, in collaborazione con la Pasticceria Filippini, organizza dei divertenti l aboratori di pasticceria aperti a bambine e bambini , che avranno l’occasione di mettere le mani in pasta e realizzare dolci creazioni.

Sabato 27 maggio si replica con i laboratori dalle 16.30: i pasticceri pasticcioni potranno decorare e confezionare un dolcetto da portare a casa. Alle 18 show cooking speciale con la vincitrice della quinta edizione di Masterchef Italia, Erica Liverani, che offrirà preziosi consigli per la preparazione di un dessert semplice e d’effetto. Come ciliegina sulla torta, per tutti i piccoli partecipanti è prevista una foto-ricordo con Erica e un omaggio della Pasticceria Filippini.

Il Centro Commerciale Meridiana non offre solo tante occasioni di shopping, ma anche uno spazio in cui accogliere momenti di condivisione, gioco e sperimentazione, offrendo alle famiglie l’opportunità di trascorrere insieme tempo di qualità.