Venerdì 24 maggio 2024, l’azienda DPI e Servizi ha celebrato il suo quindicesimo anniversario con un evento memorabile presso la sede di Sassuolo, in Viale San Giacinto, 9. Fondata nel 2009, in piena crisi economica globale, l’azienda è nata dalla visione del suo fondatore che, dopo aver lasciato una precedente società del settore per divergenze con i soci, ha deciso di ripartire con l’attuale partner. DPI e Servizi si è affermata come leader nella fornitura di dispositivi di protezione individuale, abbigliamento e calzature da lavoro, nonché materiali di consumo essenziali per le aziende, garantendo sicurezza e comfort ai lavoratori. L’evento, iniziato alle ore 15, ha visto la partecipazione di numerosi ospiti, celebrando un percorso di crescita e innovazione.

DPI e Servizi, 15 anni di storia celebrati con un super evento

Dopo un iniziale temporale pomeridiano, il cielo si è rasserenato, consentendo lo svolgimento delle attività all’aperto. La manifestazione ha preso il via con una sfilata su un tappeto rosso allestito all’interno del magazzino, che poi si è estesa fino al cortile ampio e accogliente, dove erano disposti food truck e un open bar. Il cortile, animato dalla presenza di sommelier che servivano vini di alta qualità prodotti dalla Collina del Tesoro, azienda vinicola collaboratrice di DPI e Servizi, ha offerto un ambiente perfetto per la festa. I partecipanti hanno potuto degustare parmigiano reggiano del caseificio quattro Madonne, uno dei principali produttori modenesi, nonché deliziosi hamburger e cuoppi di fritto misto, preparati da due food truck specializzati.

DPI e Servizi, 15 anni di storia celebrati con un super evento

La parte informativa dell’evento si è svolta all’interno del negozio, dove i presenti hanno avuto l’opportunità di conoscere meglio la storia e i successi dell’azienda. La serata è stata ulteriormente animata dalla musica di DJ Anselmo di Radio Bruno, il cui automezzo, attrezzato con un potente sistema audio, ha contribuito a creare un’atmosfera festosa e coinvolgente.

DPI e Servizi, 15 anni di storia celebrati con un super evento

L’evento ha rappresentato un momento di riflessione e celebrazione per DPI e Servizi, che ha mantenuto fede alla promessa di ripetere l’iniziativa a due anni di distanza dalla prima edizione, svoltasi al termine della pandemia da Covid-19. La determinazione e l’impegno dell’azienda nel garantire la sicurezza e il benessere dei lavoratori, insieme alla costante ricerca di innovazione, sono stati i pilastri del suo successo. La manifestazione di venerdì 24 maggio è stata dunque un tributo ai valori e agli obiettivi che hanno guidato DPI e Servizi nel corso degli anni, confermando la sua posizione di eccellenza nel settore e rinnovando l’impegno a proseguire su questa strada con la stessa passione e dedizione.

DPI e Servizi, 15 anni di storia celebrati con un super evento

--------------

I PARTNER

Collaborazioni di eccellenza all'insegna della qualità

DPI e Servizi, fondata nel 2009, si occupa di forniture industriali, specializzandosi in dispositivi di protezione individuale (DPI), abbigliamento e calzature da lavoro, nonché materiali di consumo essenziali per il funzionamento delle aziende. L’azienda ha costruito la sua reputazione collaborando con alcuni dei marchi più rinomati nel settore della sicurezza sul lavoro. Tra i principali partner di DPI e Servizi figurano U-Power, noto per l’abbigliamento da lavoro e le calzature di alta qualità; Isacco, leader nella produzione di abbigliamento professionale; SOCIM, specializzato in soluzioni per la protezione individuale; e UNIVET, famoso per i suoi dispositivi di protezione visiva. Queste collaborazioni permettono a DPI e Servizi di offrire ai clienti prodotti affidabili, innovativi e conformi ai più elevati standard di sicurezza. L’impegno dell’azienda non si limita alla vendita di prodotti di qualità, ma si estende anche alla consulenza e formazione sull’uso corretto dei DPI, garantendo così un ambiente di lavoro sicuro e protetto per tutti i dipendenti. Grazie a queste solide partnership, DPI e Servizi continua a essere un punto di riferimento nel settore, supportando le aziende nella tutela della salute e sicurezza dei loro lavoratori. La sinergia con marchi di prestigio assicura che DPI e Servizi rimanga all’avanguardia nell’offerta di soluzioni efficaci e all’avanguardia, confermando il suo ruolo di leader nel mercato delle forniture industriali.