È IL MOMENTO: VACCINATI CONTRO L’INFLUENZA!

L’offerta vaccinale attiva e gratuita del vaccino contro l’influenza stagionale riguarda le persone dai 60 anni in su, con o senza patologie croniche; le persone di ogni età comprese nelle categorie a rischio.

Anche quest’anno il Ministero ha inserito nella categoria delle persone a cui è raccomandato il vaccino gratuito anche i bambini sani dai 6 mesi ai 6 anni.

PER CHI È CONSIGLIATA LA VACCINAZIONE?

La vaccinazione antinfluenzale viene offerta gratuitamente a:

- persone di età uguale o superiore a 60 anni con particolare riguardo a operatori e residenti di strutture assistenziali, con o senza patologie croniche

- donne in gravidanza, indipendentemente all’età gestazionale o in post partum

- medici e personale sanitario di assistenza nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali;

- soggetti di qualunque età ricoverati presso strutture per lungodegenti

- persone rientranti nella fascia d’età 6 mesi-59 anni con patologie croniche che espongono ad elevato rischio di complicanze o di ricoveri correlati all'influenza (compresi i conviventi)

- addetti ai servizi pubblici di primario interesse collettivo (forze dell'ordine e protezione civile in servizio attivo, compresi i Vigili del fuoco, Carabinieri, Militari e la Polizia municipale;

- personale dei trasporti pubblici, delle poste e delle comunicazioni, volontari dei servizi sanitari di emergenza e dipendenti della pubblica amministrazione che svolgono servizi essenziali

- personale che, per motivi di lavoro, è a contatto con animali che potrebbero costituire fonte di infezione da virus influenzali non umani

- volontari in ambito sociosanitario e donatori di sangue

- bambini sani dai 6 mesi ai 6 anni.

E’ importante, inoltre, il coinvolgimento e la partecipazione attiva alla campagna vaccinale da parte delle strutture residenziali e semiresidenziali per anziani, disabili e persone vulnerabili, per garantire la vaccinazione agli operatori e agli ospiti.

DOVE SI ESEGUE IL VACCINO?

I cittadini interessati possono rivolgersi al proprio Medico di famiglia o al proprio Pediatra di Libera Scelta.

L’Azienda USL consegna le scorte necessarie per gli assistiti fragili al Medico di famiglia che contatterà i propri pazienti nelle modalità più opportune per favorire la massima adesione e provvederà a programmare l’attività vaccinale attraverso accessi regolamentati.

LA VACCINAZIONE AI PIU’ PICCOLI

La vaccinazione sarà effettuata dai pediatri di libera scelta che vaccineranno in via preferenziale i loro assistiti affetti da patologie croniche che espongono ad elevato rischio di complicanze o ricoveri.

Per i minori sani di età compresa tra 6 mesi e 6 anni, la vaccinazione sarà offerta dai Pediatri di Libera Scelta aderenti e dalla Igiene Pubblica nelle Case della Comunità del territorio provinciale.

Per la prenotazione della vaccinazione ANTINFLUENZALE per minori sani è disponibile il portale di autoprenotazione: https://agende.ausl.fe.it/vaccinazione-antinfluenzale-minori/

LA VACCINAZIONE AL PERSONALE SANITARIO

Sia l’Azienda USL sia l’Azienda Ospedaliero Universitaria stanno organizzando sedute ad hoc, nei luoghi di lavoro, per la vaccinazione dei propri operatori.

Influenza

Anche per quest’anno è confermata la possibilità di co-somministrazione del vaccino antinfluenzale con altri vaccini previsti dal Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale, compreso il vaccino anti Covid19, con l’utilizzo di nuovi vaccini adattati alla variante JN.1.

Il vaccino utilizzato è Comirnaty JN.1 a mRNA, approvato da Ema e Aifa.

Infatti, poiché anche per questa stagione è attesa una co-circolazione di virus influenzali e Covid, la campagna punta a rafforzare ulteriormente l’offerta e innalzare la copertura per le persone ad alto rischio, di tutte le età, per condizione patologica, fisiologica (gravidanza) o esposizione lavorativa.

La prenotazione della vaccinazione anti Covid19 per gli adulti avviene tramite Fascicolo Sanitario Elettronico, nella sezione dedicata alle vaccinazioni, oppure rivolgendosi agli sportelli CUP aziendali (non nelle farmacie).

Per la autocandidatura vaccinazione Covid a minori fino agli 11 anni è attivo il portale al link:

https://agende.ausl.fe.it/vaccinazione-per-il-figlio-minore-candidatura/

LA VACCINAZIONE A PAGAMENTO

I cittadini sani tra i 18-59 anni potranno essere vaccinati a pagamento, secondo il tariffario regionale, presso:

- le farmacie convenzionate aderenti

- il proprio medico di medicina generale con prescrizione e acquisto in farmacia

- il servizio vaccinale aziendale scrivendo a influsip24@ausl.fe.it

I minori sani di età 7- 17 anni potranno essere vaccinati a pagamento presso:

- il proprio pediatra di libera scelta o medico di medicina generale con prescrizione e acquisto in farmacia

- il servizio vaccinale aziendale scrivendo a influsip24@ausl.fe.it

L’avvio anticipato della campagna antinfluenzale ha come obiettivo quello di proteggere il maggior numero di cittadini nei confronti dell’influenza, riducendo la possibilità di circolazione del virus.