Emilia da vivere: emozioni autentiche

Le province di Parma, Piacenza e Reggio Emilia presentano un territorio autentico ricco di emozioni. La Rete "Terme e Outdoor" di Visit Emilia riunisce 139 operatori specializzati. In particolare: 50 strutture ricettive, 14 ristoranti, 14 guide GAE, 27 servizi turistici (noleggio biciclette, canoe, parchi avventura ecc.), 4 stabilimenti termali, 5 attrazioni naturali, 11 attività sportive e 14 agriturismi. L'offerta spazia dalle terme storiche ai sentieri appenninici, dai borghi medievali alle tradizioni enogastronomiche, garantendo esperienze genuine nell'Emilia più vera.

BENESSERE E RELAX

Borgo Cadonega Private Spa (RE) - Lussuosa esperienza di coppia con jacuzzi riscaldata e cabina multisensoriale. Include massaggio relax e cena raffinata nella suggestiva Locanda Cadonega.

Hotel Elite Salsomaggiore (PR) - Weekend termale con pensione completa e cena di gala con musica dal vivo. Relax totale nelle storiche terme di Salsomaggiore con tutti i comfort moderni.

Yoga a Tenuta Santo Stefano, Campagnola Emilia (RE) - Lezioni individuali e di gruppo immerse nel silenzio dei campi da golf. L'insegnante Claudia Fontanesi guida verso equilibrio mentale e benessere fisico.

CAVALLI E MINDFULNESS

B&B La Palazzina, Vernasca (PC) - Esperienza Equestre - Weekend di comunicazione profonda con i cavalli nel Piacentino. Passeggiate al tramonto, apericena con prodotti locali e musica sotto le stelle.

BICICLETTA E NATURA

Cave di Vitalta in E-bike (PC) - Tour panoramici sui crinali tra Vigoleno e la diga di Mignano ogni weekend. Percorsi trail per appassionati di mountain bike attraverso paesaggi mozzafiato.

Lago di Mignano (PC)

Food Valley Bike da Parma - Pedalata assistita verso Colorno e la Reggia, con deviazione lungo il Po. Percorso sicuro su strade di campagna con noleggio e-bike e assistenza completa.

Food Valley Bike nella Bassa parmense

ESCURSIONI E TREKKING

Lucciolata ai Boschi di Carrega, Sala Baganza (PR) - Passeggiata notturna del 13 giugno per riscoprire la magia delle lucciole. Esperienza facile adatta a tutti nella natura del parco a 15 minuti da Parma.

Casinetto dei Boschi, Sala Baganza (PR), foto di Paolo Gepri

Trekking delle Terre di Canossa (RE) - Sei giorni e cinque notti tra storia, borghi medievali e cucina emiliana. Accompagnatori locali guidano alla scoperta dei castelli di Matilde di Canossa.

Visita Gualtieri e Brescello (RE) - Tour giornaliero nella pianura reggiana tra piazze rinascimentali e set cinematografici. Alla scoperta delle tradizioni del Po con guida turistica specializzata.

CULTURA E SCOPERTE

MuMAB - Museo del Mare Antico, Salsomaggiore (PR) - Viaggio nel tempo alla scoperta del mare che ricopriva la pianura padana. Visite guidate, escursioni nel parco e laboratori per famiglie ogni weekend. Inoltre avventura per famiglie ogni venerdì sera con esperta paleontologa.

MuMab, Museo del Mare Antico e della Biodiversità, a Salsomaggiore Terme (PR)

Pieve di San Vitale Carpineti (RE) - Area archeologica con concerti al tramonto e masterclass musicali. Apertura da giugno a novembre con eventi speciali nei mesi estivi.

AVVENTURA E SPORT

Cerwood Parco Avventura, Cervarezza Terme (RE) - 27 percorsi sospesi nel Parco Nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano. Il più grande parco avventura d'Italia con attività per tutte le età.

Volo in Mongolfiera - Esperienza unica all'alba o al tramonto per ammirare il paesaggio dall'alto. Silenzio e bellezza sospesi nel cielo dell'Emilia, con possibilità di fotografie uniche.

Scopri tutte le proposte e prenota la tua esperienza autentica in Emilia. Ogni attività è progettata per farti vivere il territorio in modo genuino e coinvolgente, rispettando i ritmi della natura e le tradizioni locali.

Per informazioni complete: www.visitemilia.com

DAL 27 AL 29 GIUGNO 2025, LA NOTTE CELESTE ILLUMINA IL TERRITORIO TERMALE PARMENSE CON UN PROGRAMMA STRAORDINARIO CHE UNISCE BENESSERE, ARTE E MUSICA

Salsomaggiore e Tabiano

Venerdì 27: incontro su Galileo Chini e l'Art Déco alle 18 in Corte Civica Tommasini, seguito da "La Traviata" con I Musici di Parma alle 21 in Piazza Libertà.

Sabato 28: conferenza "Salute e Benessere alle Terme" alle 10 e Open Day gratuito alle Terme Respighi (11-13). Nel pomeriggio parata danzante "Peacocks and Flowers" alle 18 nel centro storico, concerto "Schiavo canta De André" alle 21 in Piazza Verdi Tabiano, apertura serale T-Spatium (20-23).

Domenica 29: spettacolo "La Grande Onda IV" con tamburi e danze giapponesi alle 18 in Piazza Libertà. Visite guidate al Castello di Tabiano (10-11-16-17, a pagamento, trasporto gratuito alle 11).

Durante tutto il weekend: "Ben-Essere Celeste" al T-Spatium con trattamenti speciali

Monticelli

Sabato 28 giugno alle Terme di Monticelli, "Celeste in Rose" offre l'apertura straordinaria della Piscina Rose con sauna e bagno turco dalle 10 alle 22, per una serata di relax spensierato in coppia o con gli amici. Nel borgo di Montechiarugolo, tra "I Borghi più belli d'Italia" e top 10 de "Il Borgo dei Borghi" RAI 2025, si svolge la terza edizione del Festival Musica BELLA. In Piazza Mazzini, ai piedi del Castello medievale, l'evento celebra Gianni Bella, che negli anni '70 scelse questo borgo come dimora creativa. Ideato da Chiara Bella ed Emanuela Cortesi, il festival accoglie cantanti e musicisti da tutta Italia con brani inediti, cover e interpretazioni del repertorio del grande compositore.

La Notte Celeste, organizzata dal COTER, trasforma il territorio in un palcoscenico dove tradizione termale, patrimonio culturale e arte contemporanea si fondono, regalando esperienze multisensoriali sotto il cielo stellato dell'Emilia-Romagna.

Per info: https://www.visitemilia.com/eventi/65846/notte-celeste-27-28-29-giugno-2025