Emilia Romagna Festival Winter 2023/24

Ripartono le stagioni invernali ERF Winter, una tradizione ormai consolidata sul nostro territorio ed un importante momento di aggregazione per la comunità.

ERF accentua la sua vocazione multidisciplinare spaziando nel tempo e nelle tipologie delle varie forme artistiche. Cartelloni ricchi di orchestre, grandi solisti, celebri interpreti del panorama crossover, giovani talenti emergenti e con un’importante novità: alcune serate d’eccezione dedicate alla grande danza e tanta musica contemporanea di tutti i tipi, per proporre e vivere una nuova dimensione dei classici, per farli uscire dal “sancta sanctorum” inviolabile in cui solo pochi eletti possono entrare, ma farli vivere da tutti, portandoli nei nostri tempi.

Nonostante le difficoltà subite dalla pandemia e non ultimo i disastri dovuti all’alluvione, il territorio sta rispondendo in maniera positiva affollando i concerti estivi di ERF, con la grande voglia di recuperare il vivere collettivo senza lasciarsi abbattere. ERF Winter è non solo una “festa” della Grande Musica e dell’arte, ma momenti ed esperienze da vivere insieme, con speranza ed entusiasmo.

Stagioni varie e raffinate che mirano a stimolare la curiosità degli spettatori con una programmazione importante, pensata per diversi gusti e in grado di coinvolgere tutti i tipi di pubblico. Tanta musica e tanti nomi di valore della scena internazionale e giovani talenti tra cui l’Orchestra da Camera “Ferruccio Busoni” con il talentuoso pianista Arsenii Mun, fresco vincitore del Concorso Busoni; I Solisti Veneti, vanto italiano nel mondo; il gradito ritorno di Peppe Servillo che interpreta Histoire du soldat di Stravinskij in chiave partenopea; la straordinaria voce di Erika Miklósa, soprano famosa sui prestigiosi palcoscenici di Londra, Parigi, Monaco e New York; la celebre Beatrice Venezi, tra i più giovani affermati direttori d'orchestra d'Europa, che guiderà I Solisti Aquilani. E ancora Sergio Cammariere con le sue canzoni capaci di creare un ponte tra le arti, e un sentito omaggio al caro amico Ezio Bosso con il Beltrani Modern Piano Trio, gli Strumentisti del Teatro alla Scala con un programma tutto contemporaneo e l’Orchestra della Toscana con la giovane stella emergente Erica Piccotti al violoncello.

Rilevanti pianisti come Martin Kasík, Paolo Restani, János Balázs, Alfredo Oyágüez Montero e Sandro De Palma, celebri violinisti come Ilya Grubert, Gilles Apap, Giuliano Carmignola, Lucio Degani, Federico Guglielmi, i violoncelli di Alexander Hülshoff, Michele Marco Rossi, Giovanna Famulari, Vittorio Ceccanti, per citarne solo alcuni.

E poi tre serate con compagnie di danza e ballerini di sicuro prestigio, dal Balletto di Roma con Astor Un secolo di Tango, dedicato a Piazzolla, un balletto straordinario ispirato dalla carismatica presenza del bandoneón di Mario Stefano Pietrodarchi e poi Sergio Bernal, fuoriclasse mondiale della danza e primo ballerino del Ballet Nacional de España, in uno spettacolo affascinante ispirato alla cultura iberica e allo spirito gitano e infine Preludes con tre ballerini d'eccezione quali Anbeta Toromani, Alessandro Macario e Amilcar Moret Gonzalez che, accompagnati al pianoforte dal talento di Costanza Principe, daranno vita a uno spettacolo che è un'opera d'arte.

E ancora tanti giovani tra gli artisti che ci trascineranno con il loro entusiasmo creativo, come il Quartetto Rilke, l’Ensemble d'archi Giuseppe Sarti, Konstantin Emelyanov, Cosima Soulez Larivière, Kasumi Yui. Giovani anche tra il pubblico grazie al progetto educational Musica a 1 Euro, attraverso cui ERF mantiene alta l’attenzione della creazione di un nuovo pubblico, gli spettatori di oggi e di domani.