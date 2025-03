Emilia-Romagna: un territorio da scoprire in bici tra cultura ed eventi internazionali

L'Emilia-Romagna è una terra che sorprende per la sua straordinaria varietà di percorsi cicloturistici, offrendo agli appassionati delle due ruote l'opportunità di immergersi in un patrimonio culturale, paesaggistico ed enogastronomico unico. Pedalando attraverso questa regione, si possono scoprire castelli ben conservati, caseifici dove nasce il celebre Parmigiano Reggiano, prosciuttifici rinomati per il Prosciutto di Parma, salsamenterie, teatri storici, musei d'arte e del cibo, festival letterari e spettacoli, oltre alle incantevoli spiagge e alle rilassanti terme. Un mondo vivo e pulsante, attraversato da percorsi cicloturistici che si snodano tra borghi affascinanti e paesaggi mozzafiato.

La regione è nota per la Food Valley, dove la tradizione culinaria si fonde con l'eccellenza agroalimentare, e per la Motor Valley, patria di marchi automobilistici leggendari. Dai calanchi di Imola agli Appennini con le salite del Barbotto e del Carnaio fino al Monte Fumaiolo, alla sorgente del Tevere; dalla pianura della Food Valley Bike alla Ciclovia del Sole, l'Emilia-Romagna offre una vasta gamma di itinerari adatti a ogni tipo di ciclista.

Questo approccio integrato al turismo attivo è stato promosso dalla Regione Emilia-Romagna, da Sport Valley e da Visit Emilia Romagna, che negli anni hanno incentivato organizzatori locali a sviluppare iniziative capaci di attivare l'economia locale e lasciare un'eredità duratura sul territorio. Un esempio emblematico è rappresentato da ExtraGiro, che nel 2020, in piena pandemia, ha organizzato in soli 21 giorni i Campionati del Mondo di ciclismo all'Autodromo di Imola, dimostrando come la collaborazione tra istituzioni e organizzatori possa portare a risultati straordinari.

Nel 2025, un evento di spicco nel panorama cicloturistico sarà la seconda edizione de L'Étape Parma by Tour de France, in programma il 3 e 4 maggio. Dopo il successo della prima edizione nel 2024, che ha visto la partecipazione di oltre 2.200 ciclisti provenienti da più di 20 Paesi e ha generato un impatto economico di oltre 800.000 euro sul territorio , l'evento si ripropone come un'occasione imperdibile per gli appassionati. Grazie all'accordo tra ExtraGiro, licenziatario per l'Italia, e A.S.O. (Amaury Sport Organisation), società organizzatrice del Tour de France, l'Emilia-Romagna ospiterà nuovamente questa manifestazione internazionale, offrendo ai ciclisti l'opportunità di vivere l'esperienza unica di pedalare su percorsi che richiamano la leggenda del Tour de France.

L'Étape by Tour de France è un format di successo che si svolge ogni anno in 21 Paesi con 30 tappe, coinvolgendo complessivamente 60.000 partecipanti. La tappa di Parma prevede un percorso suggestivo di 140 km con 2.800 metri di dislivello, attraversando le colline emiliane e offrendo panorami mozzafiato. L'evento non è solo una sfida sportiva, ma anche un'opportunità per scoprire le eccellenze enogastronomiche locali, grazie a itinerari gourmet che permettono di degustare le specialità del territorio. E se la bicicletta porta con sé sia un aspetto agonistico che uno di scoperta del territorio per paesaggi ed enogastronomia, L'Étape Parma è in realtà qualcosa di più: un evento di due giorni al Parco Ducale, aperto a tutti, non solo al ciclista ma anche alle famiglie, con un Villaggio Expo, presentazioni di libri, attività per bambini, una mostra del Tour de France per entrare ancora di più nel clima leggendario della corsa francese ed attività ludiche per tutti, senza distinzioni.

Le iscrizioni per l'edizione 2025 sono già aperte e stanno attirando ciclisti da tutto il mondo, confermando l'attrattività dell'Emilia-Romagna come meta cicloturistica di eccellenza. Per partecipare e vivere un'esperienza indimenticabile sulle strade della Food Valley, è possibile iscriversi tramite il sito ufficiale dell'evento (https://italy.letapeseries.com/).

L'Emilia-Romagna continua così a investire nel cicloturismo, riconoscendone il valore strategico per lo sviluppo economico e la promozione del territorio, offrendo agli appassionati delle due ruote percorsi affascinanti e servizi di alta qualità.