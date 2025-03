Entro il 25 aprile sono aperte le iscrizioni al Concorso letterario KATIA BERTASI

La famiglia di Katia Bertasi, in collaborazione con Morellini Editore, indice la prima edizione del concorso letterario per testi inediti di scrittori sia esordienti.

Katia Bertasi, vittima della strage alla stazione di Bologna, era nata a Stienta (Rovigo) e viveva a Bologna con suo marito e i due figli: una bambina di 11 anni e un bambino di 15 mesi. Quando esplose la bomba, alle 10.25 del 2 agosto 1980, si trovava nello scalo ferroviario emiliano poiché lavorava presso la Cigar, una società bolognese che si occupava della ristorazione all’interno della stazione. Insieme a lei, persero la vita anche le colleghe Euridia Bergianti, Franca Dall’Olio, Mirella Fornasari, Nilla Natali e Rita Verde. Il bilancio complessivo della strage di Bologna – la più grave avvenuta nell’Italia del dopoguerra – è di 85 vittime e 216 feriti. L’elenco completo delle vittime e la loro biografia è disponibile all’indirizzo https://stragi.it/vittime.

Per tenere viva la sua memoria, è stato ideato il Concorso Letterario Katia Bertasi “Solidarietà femminile: per un mondo più equo”. Agli autori dei racconti partecipanti, tuttavia, non viene chiesto di focalizzarsi sulla figura di Katia, sulla strage di Bologna o sul periodo dello stragismo in Italia: il Concorso vuole essere un punto d’incontro di storie ed esperienze che sondino la società e la sua componente femminile in ogni suo ambito, da quello personale e familiare a quello sociale e professionale. Dunque sono ammessi a partecipare gli elaborati che affrontano tutte le tematiche che rientrano in tale contesto.

Il vincitore e i finalisti rientreranno in un’antologia pubblicata, dopo l’assegnazione del Concorso, da Morellini Editore. L’autore di ogni racconto pubblicato avrà diritto a ricevere due copie dell’antologia. L’antologia conterrà anche un racconto scritto a quattro mani da Sabina e Loriano Macchiavelli

Regolamento ed iscrizione: https://www.morellinieditore.it/il-concorso-letterario-katia-bertasi

Scheda di partecipazione: https://www.morellinieditore.it/wp-content/uploads/2025/01/scheda_partecipazione_concorso_katia_bertasi.pdf