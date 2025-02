Estra notizie: in primo piano il premio per le buone pratiche sportive e i nuovi servizi ai clienti

Estra continua il suo impegno nel promuovere lo sport: la quarta edizione della call to action “L’energia delle buone pratiche” ha visto l’adesione di 222 società sportive provenienti da Abruzzo, Marche, Molise, Toscana e Umbria. L’iniziativa, volta a premiare le migliori pratiche sportive, si concluderà con la premiazione dei vincitori a marzo. Tra i vincitori delle Marche figurano i “Dolphins” di Ancona e il “Superbike Team” di Castelfidardo. Sempre in tema sportivo, un altro segnale della costante crescita di Estra è il rinnovo della partnership con la Virtus Volley Fano, la più grande società di pallavolo delle Marche, con 600 tesserati che disputano 35 campionati. Sul fronte dei servizi invece, in evidenza una nuova importante novità per i clienti: ora le bollette di gas e luce di Estra Energie possono essere pagate anche tramite PagoPA. Con queste iniziative, Estra conferma il suo impegno nel sostenere lo sport e nell’innovare i servizi per i propri clienti, consolidando la sua presenza come leader nel Centro Italia nel settore della fornitura di gas e luce.