Estra notizie: in primo piano la partnership con l'Ancona Calcio e il contest con le scuole

Sono più di 300 gli studenti di 900 scuole che stanno partecipando alla terza edizione di scuole viaggianti: un successo per il progetto ambientale di Estra per scuole dell'infanzia, elementari e medie di Abruzzo, Marche, Molise, Toscana e Umbria. L'impegno di Estra per il territorio continua poi anche nello sport con la conferma della partnership con l'Ancona Calcio. La società energetica maggior gruppo del Centro Italia, sarà infatti per altri due anni il principale sponsor della società biancorossa che milita nel campionato di serie D. Infine, il fronte degli investimenti, con un milione di euro in tre anni da parte di Edma Reti Gas, la società marchigiana di Estra di distribuzione del metano, per realizzare l'anello gas nella zona di Grottino Filetto a Senigallia.