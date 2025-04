Estra notizie: in primo piano le premiazioni della Call to action Estra per lo sport

Sono l'Asd Superbike team di Castelfidardo e l'Asd Dolphins Ancona Hc le associazioni sportive vincitrici del premio della Call to Action: “L’Energia delle buone pratiche” per le Marche. Quest’anno Estra S.p.A. ha scelto di accompagnare e supportare le società nello sviluppo dei progetti futuri e di riconoscere ai migliori di ogni Regione un contributo economico di 5.000 euro, che le società vincitrici hanno potuto utilizzare nella corrente stagione sportiva. A vincere il premio per l'Abruzzo le Asd Uguali nello sport “G. Visini" (Pescara) e La fattoria del prof (Campli, TE); per il Molise invece l'Asd Aurora Volley Ururi il Molise.