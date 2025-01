Fabrizio Corona presenta “METTIAMOLE AL ROGO”

Venerdì 24 gennaio alle ore 20,30 ci sarà un evento gratuito con cena alla carta presso l’Osteria Moriconi di Punta Marina Terme (Ra) FABRIZIO CORONA che presenterà il libro delle Apostoli Monti: "METTIAMOLE AL ROGO" che tratta sul fenomeno della ‘caccia alle streghe’ da parte dei colletti bianchi, per cercare di “mettere all’angolo” persone o personaggi ritenuti scomodi dal centro del potere.

Fabrizio Corona, già presente nella prefazione di “ mamma giustizia sa quello che fa”, spiegherà il perchè appoggi la pubblicazione dei libri scritti dalle signore Apostoli Monti sottolineando che "il sistema della giustizia italiana è un sistema vecchio e bisognoso da anni di una riforma. Purtroppo spesso accade che non riesca a garantire il cittadino comune che, se senza una cospicua somma di denaro, non riesce neanche a difendersi, facendo mancare l’elemento essenziale del contraddittorio”.

Mettiamole al rogo

Il percorso di chi ha a che fare con la legge, è un percorso difficile e spesso doloroso che coinvolge anche le persone più vicine agli imputati e alle loro famiglie, quando poi le imputazioni dopo processi lunghissimi e tanti soldi spesi per tenere insieme tutto questo sistema burocratico di giustizia si trasformano in sentenze, si entra in un imbuto infernale dove anche gli Avvocati chiedono parcelle spropositate contribuendo ad incrementare le difficoltà a chi deve difendersi.

Ancora oggi, infatti, ci sono purtroppo casi nei Tribunali italiani di persone alle quali viene dato un rinvio a giudizio senza nemmeno essere mai state ascoltate e senza prove, anzi al contrario a processo sono gli imputati stessi a portare prove a loro favore. Con un fare totalmente kafkiano, infatti, si arrivano a trovare, invece, indizi gravi di pendenti coalizioni di persone che asseriscono il falso e che foraggiano giudici e pubblici ministeri affinché l’indagato non abbia la forza ne di parlare ne di controbattere.

La caccia alle streghe è stata la ricerca e la condanna di persone ritenute capaci di usare pratiche magiche per danneggiare gli altri. La credenza nella stregoneria è sempre esistita, ma la “caccia” vera e propria si è sviluppata in età moderna, approssimativamente tra la metà del '400 e la metà del '600 . Il periodo storico in cui tale fenomeno fu più sviluppato in Europa provocando circa 50 mila vittime, fu nei tre secoli a cavallo tra fine medioevo ed età moderna, più o meno dal 1450 al 1750 e comprende l'era della Riforma protestante, della Controriforma e della Guerra dei trent'anni.

Natale Benazzi, autore del saggio storici “Streghe", esplora le radici oscure dei roghi e le loro terribili conseguenze. Tra inquisizioni, delazioni e supplizi, un viaggio nei meccanismi che hanno alimentato la persecuzione di migliaia di donne, vittime di calunnie e pregiudizi. Un fenomeno storico che invita a riflettere sulla fragilità della coscienza umana di fronte alla paura e al potere

Purtroppo non ci sono casi isolati: a partire dal povero ENZO TORTORA ad arrivare a STEFANO CUCCHI e senza volere polemizzare oltre a ribadire che il concetto di GIUSTIZIA E MAGISTRATURA DOVREBBE ESSERE INTESO PER L’INTERESSE DELLO STATO E DEL CITTADINO E NON SOLO PER LE COSCHE CHE LO VORREBBERO INTENDERE ESCLUSIVAMENTE AI LORO FINI.

Metaforicamente con "caccia alle streghe" s'intende, in lingua italiana, un'indagine pubblica condotta per scoprire supposte attività sovversive. Un caso particolare fu il maccartismo degli anni cinquanta negli Stati Uniti. I processi per stregoneria sono stati celebrati anche contro uomini e, in alcuni periodi storici e in determinate aree geografiche, più che contro le donne: es. in Carinzia, Normandia, Islanda, Estonia e Russia.

Molta della letteratura e della superstizione popolare legata alle streghe deriva da un testo, il Malleus Maleficarum, erroneamente attribuito a lungo alla diretta volontà papale.