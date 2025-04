FIA WEC torna in Italia per un fine settimana di spettacolo

Il FIA World Endurance Championship (FIA WEC) si prepara a tornare in Italia per la seconda tappa stagionale, con l'attesissima 6 Ore di Imola. Dopo il round inaugurale in Qatar a fine febbraio, dove la Ferrari ha realizzato una straordinaria tripletta, il mondiale endurance sbarca sul tracciato dell'Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari per un

evento che promette grande spettacolo e colpi di scena, grazie a una griglia di partenza ricca di talenti e Case automobilistiche di primissimo livello.

FIA WEC

Le gare

L'evento si svolgerà nel fine settimana pasquale, dal 18 al 20 aprile, confermando la centralità del circuito del Santerno nel panorama internazionale del motorsport. La scelta di Imola non è casuale:

la gara dello scorso anno ha regalato emozioni forti, complici anche le condizioni meteorologiche variabili che hanno rimescolato le strategie dei team. Per l'edizione 2025, le attese sono ancora più alte, soprattutto per il pubblico italiano, che potrà sostenere i propri beniamini, tra cui i piloti Ferrari Alessandro Pier Guidi e Antonio Fuoco, e Valentino Rossi, a caccia di un risultato di prestigio sulla pista di casa nella LMGT3. L'attesa cresce anche per la conferenza stampa ufficiale, prevista giovedì 3 aprile presso l'Aeroporto di Bologna, durante la quale verranno svelati i dettagli del programma.

FIA WEC

Il programma

Il calendario provvisorio già pubblicato offre un quadro chiaro delle attività in pista. La competizione prenderà il via venerdì 18 aprile con le prime due sessioni di prove libere, seguite il sabato mattina dall'ultima sessione di libere prima delle qualifiche e della spettacolare Hyperpole delle categorie Hypercar e LMGT3. Domenica 20 aprile sarà il momento clou del weekend, con la gara di sei ore che scatterà alle ore 13:00. Il programma prevede anche eventi di contorno, tra cui la presentazione dei piloti nel centro di Imola giovedì pomeriggio e due sessioni di autografi per i tifosi, una il sabato e l'altra la domenica. Le gare di supporto arricchiranno ulteriormente il fine settimana con la Porsche Carrera Cup Deutschland e la X-GT4 Supersport GT.

FIA WEC

FIA World Endurance Championship

Il FIA WEC, istituito nel 2012, è la massima espressione delle competizioni endurance e continua a riscuotere grande successo a livello globale. Con 13 costruttori ufficiali e 36 vetture iscritte per la

stagione 2025, il campionato offre una piattaforma unica per lo sviluppo tecnologico e il confronto tra i migliori piloti del mondo. Il calendario prevede tappe in quattro continenti, con circuiti leggendari come Spa, Fuji, Austin e il gran finale a Sakhir. Tuttavia, il momento più atteso resta la 24 Ore di Le Mans, in programma a metà giugno, che rappresenta la sfida più iconica dell'intero campionato. L'imprevedibilità delle gare endurance, unite alla varietà dei team e alla libertà progettuale concessa ai costruttori, rendono il FIA WEC un campionato unico nel suo genere.

L'alternanza di vincitori, con sei differenti trionfatori nelle otto gare della passata stagione, testimonia l'equilibrio della competizione e il livello tecnico elevatissimo della serie. Il ritorno a Imola rappresenta quindi un appuntamento imperdibile per gli appassionati di motorsport, che potranno assistere a una delle gare più spettacolari dell'anno in un circuito dal grande fascino storico.