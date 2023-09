Franzini Annibale: Forever Young, 150 Anni di trasformazione e solidità

Dal 1873, Franzini Annibale ha incarnato lo spirito di "Forever Young" attraverso un notevole viaggio di continua trasformazione che dura da oltre un secolo e mezzo. Quello che era iniziato come un modesto negozio si è evoluto in un'azienda visionaria, segnata da acquisizioni di terreni, espansioni regionali e la costituzione di Sidercenter - gruppo leader di distribuzione siderurgica e Ferritalia - consorzio di grossisti del settore ferramenta- che ha aperto la strada ai marchi iconici Maurer, Maurer Plus, Papillon e Yamato. Oggi, Franzini Annibale si pone come un'istituzione moderna, che mette in mostra un'informatizzazione eccezionale e offre ai clienti un'esperienza di servizio a 360°.

La storia imprenditoriale di Franzini Annibale poggia su due pilastri fondamentali: l'ampia portata delle operazioni all'ingrosso e la fornitura aziendale (siderurgico, ferramenta e macchine utensili), rafforzata dalla tecnologia all'avanguardia ospitata all'interno del vasto magazzino di 30.000 metri quadrati e dei 4 magazzini verticali automatizzati. L'innovazione si riverbera in ogni aspetto dell'operazione, dai sistemi di stoccaggio efficienti alla movimentazione precisa delle merci, culminando nelle consegne puntuali.

Fra forza, solidità e dinamismo, le persone, unite da un sentimento di fiducia, restituiscono una risposta efficace alle esigenze dell'attuale mercato, costituendosi come la vera virtù dell'azienda, all'insegna della concretezza emiliana, esaltando i valori che da sempre hanno accompagnato l'intera famiglia Franzini lungo questi 150 anni.

Celebrare i successi e immaginare il futuro.

L'incanto di Franzini Annibale non risiede solo nella sua straordinaria storia ma anche nei sogni che tesse per il futuro. Abbracciate il fascino di Forever Young, mentre Franzini Annibale punta gli occhi su nuovi orizzonti, fortificati dall'eredità del passato.