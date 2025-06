Fruttagel SCpA: progetto educational “Dal Campo al Banco con Ortilio”

Anche quest’anno Fruttagel SCpA, importante realtà nella trasformazione industriale di ortofrutta fresca, pomodoro, cereali e legumi in prodotti finiti, destinati agli operatori del retail, del food service, del porta a porta e dell’industria alimentare con sede ad Alfonsine (RA) e uno stabilimento produttivo a Larino (Cb), ha vissuto un gran finale carico di emozione e soddisfazione con il progetto educational “Dal Campo al Banco con Ortilio”. L’iniziativa nasce oltre 11 anni fa, e vede al centro obiettivi come la sensibilizzazione delle nuove generazioni sui temi dell’educazione ambientale, della lotta agli sprechi alimentari e della sana alimentazione, valori che stanno molto a cuore all’azienda. La gestione è da sempre stata realizzata realizzata insieme a Ecosapiens, marchio della Cooperativa Sociale L’Ovile di Reggio Emilia, realtà specializzata in educazione ambientale, formazione e consulenza.

Il percorso ha coinvolto le scuole primarie dei Comuni nelle zone limitrofe agli stabilimenti di Fruttagel SCpA: in provincia di Ravenna – tra cui Alfonsine, Argenta, Bagnacavallo, Conselice, Fusignano, Lugo, Ravenna – e quelli in provincia di Campobasso, come Campomarino, Guglionesi, Larino, Montorio nei Frentani, Petacciato, Portocannone, San Martino in Pensilis, Termoli, Ururi. Un impegno che attraversa territori e comunità, con l’idea di costruire legami duraturi e significativi.

L’evento conclusivo tenutosi a Porto Fuori il 17 maggio scorso, presso la Polisportiva A. Salbaroli ha visto al centro dei festeggiamenti sport, divertimento, convivialità, condivisione e tanta soddisfazione per la vittoria delle due classi romagnole che si sono aggiudicate il primo e il secondo posto del concorso didattico Ogni Piatto il Suo viaggio vincendo un premio in denaro destinato ad acquisti scolastici. Tantissimi complimenti alla 3-4 pluriclasse della scuola Primaria Canevaro di Castiglione di Ravenna che ci ha accompagnato nel viaggio della pera-però e alla 3-4 pluriclasse della scuola primaria San Zaccaria di Ravenna con il loro crescione alle erbette: i vostri elaborati hanno conquistato la giuria! E un grazie sincero alle insegnanti, presidi, amministrazioni locali tra cui la presenza del Sindaco di Ravenna, Fabio Sbaraglia, il Sindaco di Alfonsine, Riccardo Graziani, che hanno partecipato a questo giorno di festeggiamento insieme agli alunni, alunne e alle loro famiglie.

L’anno scolastico appena concluso ha visto un percorso ricco e articolato, che abbiamo costruito con passione insieme agli insegnanti e agli esperti:

Abbiamo organizzato 2 Open Day dedicati agli insegnanti , per condividere strumenti e visioni educative.

, per condividere strumenti e visioni educative. Siamo entrati nelle aule con 120 interventi didattici , portando nelle classi romagnole e molisane attività interattive e stimolanti.

, portando nelle classi romagnole e molisane attività interattive e stimolanti. Insieme a Ecosapiens, abbiamo co-progettato 9 tipologie di interventi innovativi, gratuiti e diversificati: dai laboratori ai giochi a squadre, fino alle narrazioni creative, per rendere ogni incontro un’esperienza unica e in linea con le indicazioni nazionali e i POF.

innovativi, gratuiti e diversificati: dai laboratori ai giochi a squadre, fino alle narrazioni creative, per rendere ogni incontro un’esperienza unica e in linea con le indicazioni nazionali e i POF. Abbiamo coinvolto oltre 2.500 bambini e bambine , che con entusiasmo e curiosità hanno partecipato a tutte le attività.

, che con entusiasmo e curiosità hanno partecipato a tutte le attività. Abbiamo lanciato un concorso didattico – “Ogni piatto il suo viaggio” – per valorizzare la filiera locale e promuovere piatti a base di frutta e verdura, collegandoli a quattro materie scolastiche.

Anche all’interno dell’azienda Fruttagel, sono stati vissuti momenti significativi di team building: uno su tutti, la valutazione degli elaborati da parte della nostra giuria Fruttagel, un’occasione per mettersi in gioco in prima persona accanto al mondo della scuola.

Siamo profondamente grati per la fiducia che le scuole, i docenti, i bambini e le loro famiglie ci hanno dimostrato. E siamo fieri di continuare a credere in progetti che lasciano il segno, che costruiscono ponti tra scuola, territorio e impresa, raggiungendo – solo quest’anno – più di 3.000 famiglie.