Futurmotive porta la mobilità del futuro a Bologna

Tracciare un percorso attraverso la mobilità del futuro per garantire una transizione ecologica sostenibile in termini non solo ambientali, ma anche economici e di comunità. È questo l’obiettivo degli organizzatori di Futurmotive – Expo & Talks, la rassegna internazionale per il futuro della mobilità, per la transizione energetica ed ecologica e le innovazioni nel settore automotive, che aprirà i suoi cancelli il 16 novembre, animando il Quartiere Fieristico di Bologna per tre giorni di pura innovazione.

Un appuntamento che nasce come spin-off di Autopromotec, la rassegna internazionale dedicata all’aftermarket automotive che ogni due anni riempie il quartiere fieristico del capoluogo emiliano di espositori e operatori professionali provenienti da tutto il mondo, e si rivolge all’intero ecosistema della mobilità per proporre a tutti gli operatori soluzioni e opportunità concrete per affrontare il cambiamento. Come? Con il contributo delle aziende espositrici, pronte a mostrare soluzioni e novità a 360 gradi, e con un ricco calendario di appuntamenti convegnistici che vedrà avvicendarsi sul palco di Futurmotive importanti figure istituzionali italiane ed internazionali accanto a tecnologi, alti rappresentanti dell’industria, guidati da importanti giornalisti nazionali.

Moltissimi i temi che verranno discussi e affrontati durante gli incontri di Futurmotive Talks. Ampio spazio verrà dato all’argomento che, fra tutti, anima il settore automotive in modo più acceso, ovvero: la sfida della decarbonizzazione del comparto della mobilità – un tema che dà il titolo proprio al convegno di apertura della rassegna. Un appuntamento che vedrà l’importante contributo del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, che insieme alla Vice Presidente della Regione Emilia-Romagna Irene Priolo avranno il compito di inaugurare la rassegna. Anche il resto del calendario non lascerà certo deluso il pubblico: si parlerà infatti di intelligenza artificiale applicata al car design e al car engineering, della gestione dei big data, delle strategie di investimento tecnologico in Motor Valley, in Italia e in Europa, fino ad arrivare ad affrontare un altro tema caldo per il settore, quello del lavoro. Infatti, nel convegno dal titolo “La trasformazione del mercato del lavoro nella transizione energetica” il pubblico di Futurmotive Talks avrà la possibilità di ascoltare i principali rappresentanti delle sigle sindacali di categoria dialogare con i rappresentanti dell’industria.

Queste, e molte altre sorprese vi aspettano dal 16 al 18 novembre a Futurmotive – Expo & Talks, presso il Quartiere Fieristico di Bologna. La registrazione all’evento è gratuita e disponibile cliccando qui.