Galleria Cavour 1959 celebra la Coppa Davis: allestimento speciale e proiezioni non-stop

Il salotto elegante di Bologna celebra così l’importante appuntamento sportivo. Da venerdì a domenica, un grande schermo proietterà gratuitamente “The French, Roland Garros 1981 History” recentemente restaurata dalla Cineteca di Bologna.

Una battuta fulminante e una corsa a rete, una volée e un rovescio micidiale, mentre il boato del pubblico incornicia ogni game: Bologna per qualche giorno sarà uno dei templi del grande tennis grazie alla fase a gironi della Coppa Davis che si svolgerà all’Unipol Arena fino a domenica 17 settembre. E Galleria Cavour 1959, il salotto elegante della città, non poteva che celebrare questo avvenimento unico con un allestimento speciale, dedicato proprio alla nobile disciplina sportiva e un evento unico. Per tutta la durata della manifestazione (e per qualche giorno successivo), i visitatori saranno accolti da decine di “racchette” appese ai soffitti che ospiteranno iconici scatti dei grandi campioni di tennis. Un allestimento, inoltre, nel segno della sostenibilità come ogni attività posta in essere da Galleria Cavour 1959, per celebrare lo sport e la competizione ma senza impattare sull’ambiente: ogni racchetta, infatti, sarà realizzata, in cartone riciclato e 100% riciclabile. Da venerdì 15 a domenica 17, poi, un grande schermo proietterà gratuitamente in esclusiva la versione restaurata dalla cineteca di Bologna di “The French, Roland Garros 1981 History”, un tributo ai maestri della disciplina.

“Sport e ambiente, architettura e stile: sono i codici di Galleria Cavour 1959 fin dalla propria fondazione – spiega l’ingegnere Paola Pizzighini-Benelli, amministratore unico di Magnolia Srl, società proprietaria di Galleria Cavour 1959 -. Con questo allestimento celebriamo uno sport nobile ed elegante e, a modo nostro, tifiamo per il successo della nostra Nazionale, ambasciatrice nel mondo dello sport dello stile italiano, dopo il difficile esordio contro il Canada”.

Ma c’è un ulteriore fil rouge che unisce il salotto elegante della città al mondo del tennis cittadino: il Circolo Tennis Bologna (CTB) che sorge nella suggestiva cornice dei Giardini Margherita fu progettato proprio dall’ingegnere Giorgio Pizzighini così come il Palazzo razionalista che é Galleria Cavour 1959: “Un luogo di sport, benessere, cultura e il cuore dello stile cittadino: due eccellenze unite dalla medesima visione, nel segno dell’ecosostenibilità, della bellezza, dell’eleganza – commenta Paola Pizzighini Benelli -. Ed è proprio nel solco di questa ideale connessione e della comune radice che ci unisce attraverso i decenni che, dopo l’anteprima al Circolo Tennis Bologna del 12 settembre, ospiteremo a Galleria Cavour 1959 una proiezione gratuita non-stop dalle 9 alle 21, da venerdì 15 a domenica 17, di ‘The French - Roland Garros 1981 History’, l’opera del 1982 del regista William Klein recentemente restaurata dalla Cineteca di Bologna. Un tributo simbolico ai grandi campioni del tennis che segna anche l’avvio di una importante collaborazione fra due delle principali eccellenze della città di Bologna: Galleria Cavour 1959 e la Cineteca di Bologna ”.