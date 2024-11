Il contrasto alla diffusione dell’HIV rimane al centro degli interventi di Azienda USL ed Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara, non solo il 1° dicembre, Giornata mondiale contro l'Aids 2024, ma in tutti i periodi dell’anno. Grazie anche all’impegno del “Tavolo di Lavoro Permanente al contrasto HIV/AIDS”, coordinato dal Comune di Ferrara tramite l'Assessorato alle Pari Opportunità, che vede la presenza di innumerevoli altri soggetti tra i quali enti del terzo settore, Università degli Studi di Ferrara, Istituzioni pubbliche e private, oggi a Ferrara e provincia si lavora in rete per prevenire e informare sul tema. Dal 1 al 5 dicembre a Ferrara verranno messe in campo una serie di iniziative che hanno come obiettivo la promozione della salute e la corretta informazione per prevenire il contagio dal virus HIV. Conoscile consultando il sito www.ausl.fe.it.

Test HIV a Ferrara: dove rivolgersi

Il prelievo viene effettuato presso l’ambulatorio Immunodeficienze Virali del Reparto Malattie Infettive che si trova all’Ospedale di Cona (Azienda Ospedaliero - Universitaria) Settore 1, Corpo E- area Blu, Piano 0 (1E0), Ambulatori 4/5 – da lunedì a venerdì dalle ore 8.30 alle 9.30. Ingresso consigliato, 2. Parcheggio consigliato, P2.

I referti sono disponibili entro 5 giorni lavorativi per il ritiro personale presso l’ambulatorio dedicato (su appuntamento). Durante il prelievo è possibile aggiungere i Test di screening per Epatite C, Epatite B e Sifilide.

Il servizio è ad accesso diretto, senza impegnativa né prenotazione.

Il test è gratuito e può essere eseguito in anonimato, come anche i Test di screening per Epatite C, Epatite B e Sifilide eventualmente aggiunti al momento del prelievo.

Per le persone con infezione da HIV, in caso di necessità clinica è possibile contattare l’ambulatorio Immunodeficienze Virali dell’Unità Operativa di Malattie Infettive (1E0). Lo staff è a disposizione per le necessità del caso da lunedì a venerdì dalle ore 8.00 alle 12.00 ai numeri 0532 239710, 0532 236472. E-mail: infohiv@ospfe.it

Ambulatorio Profilassi Pre-Esposizione per HIV - PrEP

Il servizio di prescrizione è attivo all’Ospedale di Cona, presso gli Ambulatori IST n° 4 e 5 di Malattie Infettive - Settore 1E0, SOLO SU APPUNTAMENTO: - Tamponi, il lunedì dalle 10:00 alle 12:00 - Prelievi, dal martedì al venerdì dalle 8:30 alle 9:30 - Valutazioni, per consulenza specifica, consegna referti e piano terapeutico, dal martedì al venerdì dalle 8:30 alle 10:00. L’appuntamento può essere fissato telefonicamente al numero 0532 239710, dal lunedì al venerdì, ore 9:30 - 12:00 o inviando una e-mail all’indirizzo di posta elettronica infohiv@ospfe.it

Numero verde regionale 800.856.080

Chiamando da telefoni fissi e cellulari dell'Emilia-Romagna si possono avere:

informazioni generali sull'infezione da AIDS - HIV e IST (Infezioni Sessualmente Trasmesse)

informazioni per prevenire l'infezione da HIV

prenotazione del test HIV in forma anonima e gratuita

servizi di counselling

Gli operatori sanitari rispondono dal lunedì al venerdì dalle 15.00 alle 18.00. Sistema automatico di risposta. Digitando sulla tastiera telefonica il numero che viene indicato, un sistema automatico di risposta fornisce informazioni di carattere generale su AIDS, HIV, Centri ed effettuazione del test. Il risponditore automatico rimane attivo 24 ore per 7 giorni su 7.

Per maggiori informazioni: https://www.helpaids.it/