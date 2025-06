GIORNATA MONDIALE DEL DONATORE DI SANGUE 14 giugno 2025

Questo è lo slogan scelto da AVIS Nazionale per la Giornata Mondiale del Donatore di Sangue, un messaggio che riprende il claim ufficiale proposto dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS): “Give blood, give hope: together we save lives” (tradotto: Dona sangue, dona speranza: insieme salviamo vite).

L’obiettivo dell’OMS è sottolineare il profondo impatto che i donatori di sangue hanno sulle vite di chi ne ha bisogno, promuovendo quattro aspetti fondamentali:

Sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza delle donazioni di sangue e plasma e sul loro ruolo vitale per i pazienti.

Incentivare sia i nuovi donatori sia quelli abituali a donare regolarmente, garantendo una fornitura stabile e sufficiente.

Valorizzare il contributo positivo dei donatori sulla salute e il benessere della comunità, diffondendo i valori di solidarietà, compassione e senso civico.

Sollecitare governi e partner a investire e sostenere i programmi nazionali per l’accesso universale a trasfusioni sicure.

Proprio per questo, AVIS ha scelto un’immagine simbolica: un gruppo di giovani sorridenti, un invito visivo che punta a coinvolgere le nuove generazioni in questo gesto di solidarietà.

E quale occasione migliore se non il 14 giugno?

Per celebrare questa importante ricorrenza, in collaborazione con Avis Comunale di Bondeno è stato organizzato lo Spettacolo comico: “Riso fa buon sangue” ore 21.00 - Piazza Garibaldi a Bondeno FE.

----------------

Per prenotare una donazione, per conoscere la sede a Te più vicina o per informazioni:

Avis Provinciale di Ferrara ODV, Corso della Giovecca n. 165 - Ferrara

sito: ferrara.avisemiliaromagna.it mail: ferrara.provinciale@avis.it tel.: 0532.209349

tutti i giorni dal lunedì a sabato e l’ultima domenica di ogni mese, dalle ore 8.00 alle 13.00

il lunedì e il giovedì anche il pomeriggio dalle ore 16.00 alle ore 18.00.

--------------------------

Informazioni utili per Donare Sangue e Plasma

CHI può donare?

Occorre aver compiuto 18 anni, pesare almeno 50 Kg ed essere in buone condizioni di salute. Si può donare sangue intero (globuli rossi, globuli bianchi, plasma e piastrine) oppure plasma, fino al raggiungimento di 70 anni (a discrezione del medico). Prima donazione entro 65 anni.

COME si svolge la donazione?

È preceduta da una visita medica ed esami specifici per valutare l’idoneità del candidato. L'aspirante donatore riceverà successivamente una lettera di idoneità e la convocazione alla prima donazione che dovrà essere effettuata su prenotazione.

QUANDO si può donare?

Gli uomini e le donne non in età fertile possono donare sangue fino a 4 volte l’anno. Le donne in età fertile, fino a 2 volte l’anno. Tra una donazione di sangue e la successiva devono trascorrere almeno 90 giorni, tra una donazione di sangue e una di plasma o tra due donazioni di plasma almeno 30 giorni. Sono consentite complessivamente fino a 6 donazioni all’anno tra sangue (massimo 4) e plasma.

Prima della donazione è consigliata una leggera colazione a base di tè, caffè, biscotti secchi, fette biscottate, marmellata e succhi di frutta. Da evitare il latte e i suoi derivati.