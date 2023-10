Gli Eco-Portali: senso di responsabilità verso il Pianeta e l'importanza di recupero e riciclo

L'Educazione Ambientale è uno strumento fondamentale per sensibilizzare i cittadini e le comunità con una maggiore responsabilità e attenzione alle questioni ambientali e al buon governo del territorio.

L'educazione ambientale va intesa come strumento per promuovere il rispetto dell'ambiente che ci circonda. Sensibilizzare tutti ad acquisire un atteggiamento di responsabilità e rispetto verso l'ambiente naturale significa, inoltre, rendere ciascuno di noi consapevole del valore del recupero e del riciclo.

Il Centro Commerciale I Portali, in collaborazione con Tetra Pak, l'azienda leader nelle soluzioni per il trattamento e il confezionamento degli alimenti, inaugura un temporary corner dedicato alla sostenibilità e all’economia circolare all’interno del centro commerciale. Fino al 18 ottobre, infatti, sarà possibile visitare all’interno della galleria commerciale gli Eco-Portali: si tratta di uno spazio nato con l’obiettivo di informare le persone sulle virtù del riciclo di materiali di imballaggio e di stimolare una mentalità attenta all’ambiente e alle scelte sostenibili.

Qualsiasi progetto di educazione ambientale e di sensibilizzazione verso la pratica del riciclo poi, nasce dall’esigenza di radicare, soprattutto nella cultura delle nuove generazioni, la consapevolezza che l’ambiente è un bene fondamentale che va assolutamente tutelato. Ogni progetto, pertanto, deve mirare a proporre ai ragazzi uno stile di vita nuovo, che consenta di superare consumi talvolta eccessivi di oggi, che ci portano a sprecare molto di quello che abbiamo. Il buon senso e la consapevolezza dei problemi ambientali e di inquinamento devono dunque suggerire una maggiore attenzione e rispetto delle regole, per la tutela del mondo e delle sue risorse: naturali, energetiche, vegetali, animali.

Ed è seguendo questa filosofia che, nelle giornate indicate, gli Eco-Portali ospiteranno (al mattino) le classi delle scuole Primarie e Secondarie di I grado del Comune di Modena per partecipare ai due laboratori per imparare giocando. Ad attendere le ragazze e i ragazzi, un gioco multimediale sul ciclo di vita del contenitore Tetra Pak.

In più, ecco anche uno spettacolo con storie di animali e persone che si impegnano per salvare foreste e alberi. Una delle protagoniste della narrazione sarà proprio la famosa attivista Julia Butterfly Hill, che ha lottato contro l'abbattimento di una secolare sequoia. Julia è diventata nota per essere rimasta per 738 giorni su una sequoia nella foresta di Headwaters, a circa 55 metri di altezza, per impedirne l'abbattimento da parte della Pacific Lumber Company, situata nella contea di Humboldt (California).

Gli appuntamenti di sensibilizzazione continueranno nel pomeriggio, coinvolgendo i clienti del centro commerciale.

I Portali da sempre porta avanti progetti e attività legati alla sostenibilità ambientale come ad esempio “Parkie”, la prima rastrelliera ricaricabile per monopattini e i posaceneri Human Maple, volti al riciclo dei mozziconi di sigarette. Giorgio Goia e Valentina Barbolini della Direzione del Centro Commerciale I Portali da tempo si stanno occupando di intraprendere sinergie con le realtà territoriali che si distinguono in materia di ecosostenibilità e ambiente.

Una filosofia certamente degna di lode. Va aggiunto che tali azioni rientrano nella più ampia strategia di sostenibilità ed ESG attuate dal Consorzio dei Proprietari del centro commerciale, composto dalle società Eurocommercial Properties e Coop Alleanza 3.0.

Gli Eco-Portali sono un progetto de I Portali in collaborazione con Tetra Pak e attività educative a cura di Ecosapiens.