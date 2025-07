Gruppo Ciicai, ok al bilancio: i ricavi superano quota 93 milioni

È tempo di bilanci per Gruppo Ciicai, il consorzio bolognese che dal 1964 rivende e progetta ogni tipo di ambientazione legata al mondo dell’arredamento e del settore idraulico. Ricavi che superano i 93 milioni, un utile netto di circa 10 milioni ed un patrimonio netto di 76 milioni: questi i risultati del bilancio 2024 del Consorzio di installatori idrotermosanitari e condizionamento, che opera in gran parte dell’Emilia-Romagna e collabora con imprese impiantistiche e di costruzione, contando, ad oggi, oltre 670 soci. "Bologna, con i suoi tre punti vendita, è la nostra punta di diamante", spiega il direttore generale, Stefano De Maria. "Da lì siamo partiti e ancora oggi rappresenta quasi il 50 per cento del fatturato".

E nonostante la significativa crescita, "Ciicai è un’azienda attenta in primo luogo ai servizi e ai dipendenti, con un progetto di welfare aziendale che è stato ulteriormente implementato, poi al fatturato", dice il direttore De Maria. "Per noi è molto importante la presenza sul territorio, che dà grande sicurezza al cliente, e la grande capillarità di servizio. All’interno dei nostri dodici magazzini abbiamo le referenze che l’installatore richiede e non abbiamo mai lesinato sull’offerta dei nostri prodotti. Per quanto riguarda la parte all’ingrosso, rivolta al canale professionale, l’installatore e le imprese vogliono trovare nei nostri magazzini quello che cercano a livello di tipologia di prodotto e vogliono essere serviti il più velocemente possibile. Mentre dal punto di vista del canale privato, lo showroom, ne abbiamo 10, deve essere accattivante e sempre aggiornato. Proprio per questo abbiamo un cantiere itinerante che non si ferma mai: nel 2024 abbiamo infatti inaugurato il restyling degli showroom di Bazzano ed Imola e stiamo già progettando il prossimo intervento a San Pietro in Casale", dice il Direttore Generale di Gruppo Ciicai.

Il Gruppo continua a crescere. "Oggi lavorano con noi 204 persone: abbiamo una squadra di collaboratori eccezionali. Stiamo continuando ad assumere molti ragazzi giovani. Il 25% è under 29, ed è anche per questo che la nostra Academy progetta continuamente percorsi formativi per accrescere le competenze tecniche e professionali di ciascuno. Questo può essere considerato un grande patrimonio, perché mantenere la professionalità molto alta è senza dubbio un fattore vincente. Anche l’anno scorso poi abbiamo redatto il nostro ‘Piano welfare’ utilizzabile dai dipendenti per tutto il 2025. In questa quarta edizione del progetto abbiamo consolidato alcune migliorie tra cui, fattore non secondario, l’implementazione della cifra a disposizione di ogni dipendente, confermando il plafond a 1500 euro. In questo modo, lavoratori e famiglie possono attingere da questo credito per le spese quotidiane".

Nel 2024 Gruppo Ciicai ha inoltre acquisito il 70% di Idrozeta, storica società con sede a Forlì, "è una azienda che opera all’interno del nostro settore. Ha un mercato che si sviluppa in Romagna e nelle Marche, con 7 punti vendita. Per noi si è trattato di un’acquisizione importante. Idrozeta ha chiuso l’anno con ricavi di 25 milioni di euro ed è molto conosciuta nel territorio nel quale opera. Questo per noi è un valore assoluto", spiega Stefano De Maria.

In un mercato che dopo i fatti degli ultimi due anni, nel post pandemia, si è assestato e nell’ultimo anno ha il segno meno, il Direttore Generale spiega come "il mercato del 2024 non è stato facilissimo. Siamo stati abituati bene nel 2021, 2022 e abbiamo mantenuto buoni standard nel 2023. Il mercato è calato nel 2024 e anche noi abbiamo visto il segno meno, ma direi che tutto sommato caliamo meno del mercato e quindi per noi si tratta di una sostanziale tenuta. La nostra è una azienda equilibrata nel rapporto fra costi e ricavi. D’altra parte, il mercato non poteva continuare a crescere come nel periodo immediatamente successivo alla pandemia. Quello che vogliamo è continuare a crescere, tanto più nell’area nella quale abbiamo acquisito Idrozeta", dice ancora De Maria. Gruppo Ciicai, rivenditore, lavora per lo più nel canale professionale con installatori e costruttori, ma per il 25% del suo fatturato anche con i privati.

Il segreto? La qualità dei servizi, come spiega Stefano De Maria: "Siamo orgogliosi dei numeri che facciamo. Se guardiamo al futuro, va detto che in questo momento di decrescita del mercato, noi stiamo tenendo. Senza perdere quote e questo è senza dubbio positivo. Occorre lavorare ed è essere presenti con servizi e qualità. Oggi i clienti cercano due cose essenzialmente, servizi e un buon rapporto qualità prezzo. Noi in questo abbiamo lavorato molto e lavoreremo, per essere sempre più presenti sul mercato e riconoscibili".

Gruppo Ciicai è presente sul mercato sia con magazzini che con showroom e nella sua ampia offerta di prodotti distribuisce anche un proprio marchio, chiamato Intesa, che come dice il Direttore Generale "ci caratterizza". "Siamo sempre rivenditori – spiega – e lavoriamo da tempo con i costruttori e con i cantieri, ma anche con i privati. Il nostro è un prodotto di fascia medio alta e siamo riconosciuti per questo". Nel futuro il Gruppo si impegna a mantenere la quota di mercato e a scalare con la società appena acquisita. Nel 2025 non sono previste nuove aperture che afferiscano al marchio Ciicai, ma la governance sta valutando qualche novità per Idrozeta.