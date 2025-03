Hai mai pensato di donare PLASMA?

Separando dal sangue intero queste tre componenti si ottiene un liquido giallo costituito in prevalenza da acqua e da altre sostanze, tra cui le proteine che, isolate attraverso un processo di “frazionamento”, si dividono nei seguenti plasma derivati:

ALBUMINA:

proteina indispensabile per le funzioni renali

IMMUNOGLOBULINE:

anticorpi prodotti dal sistema immunitario per difendersi da virus e batteri

ANTITROMBINA E FATTORI DELLA COAGULAZIONE:

essenziali per la coagulazione del sangue.

Queste sono proteine che vengono impiegate per la produzione di farmaci salvavita indispensabili per la cura di alcune patologie e disturbi del sistema immunitario.

Il plasma può essere donato sia da chi è già Donatore (può alternare le donazioni di sangue intero alle donazioni di plasma), sia da chi ha valori di emoglobina lievemente più bassi rispetto a quelli richiesti per la donazione di sangue intero.

Come per le donazioni di sangue intero, prima del prelievo può essere consumata una leggera colazione (the, caffè, biscotti secchi, fette biscottate, marmellata, frutta e succhi di frutta).

È consigliato bere molta acqua prima, durante e al termine della donazione.

Per il Sistema Sanitario Nazionale il costo dei farmaci salva-vita ottenuti dalla lavorazione del plasma, può restare contenuto solo grazie alla donazione anonima e volontaria, pertanto …

