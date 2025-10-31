Hesperia Hospital promuove la salute urologica

Novembre è il mese dedicato alla prevenzione maschile, un’occasione importante per sensibilizzare gli uomini sull’importanza dei controlli urologici periodici. Anche quest’anno, dunque, torna l’appuntamento che invita gli uomini a “riconsiderare” il proprio benessere: si chiama “Movember” e celebra la sua decima edizione con una vasta campagna di sensibilizzazione, che coprirà l’intero mese di novembre. Si comincia con l'evento “Tumore della prostata e dei testicoli: segnali da non sottovalutare”, un incontro pubblico in cui Hesperia unisce le forze insieme alla Fondazione ANT per promuovere la prevenzione che prevede anche visite gratuite: appuntamento al 4 novembre alle 18.30 alla sala convegni dell'Hesperia Hospital, mentre il prossimo appuntamento è in programma mercoledì 27 novembre. L’iniziativa mira a scuotere la comunità maschile dall’inattività fisica e dalla ritrosia verso la prevenzione e il supporto psicologico. Il focus dell’edizione 2025 è infatti trasversale: abbraccia la salute mentale e quella fisica, puntando i riflettori sui tumori più diffusi, in particolare il carcinoma alla prostata e il tumore al testicolo. L’equipe di Urologia di Hesperia Hospital, diretta dal professor Giovanni Ferrari, grazie alle moderne tecnologie di Hesperia (come il robot da Vinci X, i Laser e i nuovi strumenti endoscopici), offre un percorso terapeutico d’eccellenza nel trattamento di un grande numero di casi. E anche Hesperia Hospital aderisce all’iniziativa Movember: le finalità di quest’adesione sono spiegate proprio dal professor Giovanni Ferrari, primario dell'unità operativa di Urologia e Andrologia presso Hesperia Hospital di Modena: «Con l’iniziativa Movember - sottolinea il Professor Ferrari - Hesperia Hospital conferma il proprio impegno nella promozione della salute urologica, offrendo un’opportunità concreta di prevenzione e sensibilizzando sull’importanza dei controlli periodici. La necessità, detto in modo molto diretto, è di arrivare prima, arrivare in tempo per procedere a cure che abbiano realmente una buona possibilità di successo. A tal proposito, rimanendo nel campo dell’importanza della prevenzione e degli screening - aggiunge il professor Ferrari -, abbiamo presentato di recente il nostro lavoro, pubblicato a livello europeo sul “Progetto Uomo”, un’idea di mio padre, il professor Paolo Ferrari, che ha iniziato uno screening gratuito nel 1987 sulla popolazione modenese. Dopo 30 anni, i risultati sono eccezionali: nella provincia di Modena si muore meno per cancro prostatico. Ma non è tutto: si spende meno da parte delle istituzioni e si preserva maggiormente la qualità di vita del paziente. Pertanto ribadisco l’invito, rivolto a tutti gli uomini sopra i 50 anni, di farsi visitare con l'esame del PSA».

Professor Ferrari, il tumore alla prostata si posiziona come la neoplasia più diagnosticata tra gli uomini in Italia, con oltre 40mila nuovi casi registrati nel 2024. Tuttavia, la popolazione maschile, a differenza delle donne, non ha l’abitudine di sottoporsi a visite specialistiche periodiche. Cosa occorre fare per cancellare questa cattiva abitudine?

«L’uomo che ha superato i 50 anni non ha l’abitudine ad effettuare controlli, e non solo in campo urologico. È un’abitudine errata che va combattuta attraverso lo strumento dell’informazione: occorre far comprendere quanto sia importante il non arrivare tardi, soprattutto nel campo della diagnosi di una patologia urologica. In più, emergono anche problematiche più specifiche, come ad esempio il timore della visita urologica, in particolare per quanto riguarda il momento dell’esplorazione rettale. Si tratta, tuttavia, di un mito da sfatare. In questi casi, la collaborazione che si viene a instaurare fra medico e paziente è essenziale per superare l’impasse».

L’equipe di Urologia di Hesperia Hospital offre un percorso terapeutico di eccellenza nel trattamento delle varie patologie. Quali vantaggi concreti può aspettarsi il paziente che affronta un intervento avvalendosi delle vostre tecniche?

«Le moderne tecnologie di Hesperia garantiscono importanti vantaggi ai pazienti. In particolare, incisioni più piccole, sanguinamenti ridotti, dolore post-operatorio ridotto, accorciamento dei tempi di degenza e un ritorno più rapido alla normalità, oltre a una chirurgia più precisa e dunque più efficace».

Quali sono, oggi, le principali sfide che attendono la moderna urologia?

«L’avvento dell’IA (intelligenza artificiale) di certo rappresenta una sfida epocale e va utilizzata seguendo quelle che sono le esigenze della moderna urologia. Occorre, insomma, che l’IA diventi un importante strumento al servizio dell’urologia, soprattutto per ciò che riguarda la maggiore precisione nella diagnosi e negli interventi. Un’altra sfida è quella sul terreno della prevenzione, che dovrà sempre più essere promossa e implementata. Infine, credo che si debba restituire una certa centralità al rapporto tra medico e paziente, unendola all’eccellenza clinica, con un modello organizzativo ispirato alla collaborazione, alla libertà professionale e alla responsabilità condivisa».