House of Luxury – Il lusso non è mai stato così accessibile

Say Wow, azienda leader nel mondo delle private sales, questo autunno sbarca a Bologna con un nuovo format tutto da scoprire: La House of Luxury!

Settembre sta per diventare un mese ancora più interessante e affascinante grazie all’evento imperdibile che sta per arrivare! Dal 2 al 10 settembre, il rinomato parco tematico FICO diventerà il palcoscenico di una straordinaria avventura di shopping che non ha eguali. Alla House of Luxury ti immergerai in un'esperienza unica in cui food and fashion si fonderanno in un connubio affascinante e irresistibile.

Oltre 500 firme. Più di 30.000 articoli tra home, scarpe, accessori e abbigliamento per uomo, donna e bambino. Per la prima volta a Bologna, si terrà una maxi special sale con sconti fino al 90%. Il lusso non è mai stato così accessibile.

La location che ospiterà l’evento renderà l’intera esperienza ancora più speciale. Situato alle porte di Bologna, FICO è un parco tematico che celebra l'intera filiera alimentare italiana, offrendo ai visitatori un'immersione autentica nelle tradizioni culinarie e culturali del paese. Ma a settembre, la sinergia tra FICO e Say Wow trasformerà il parco tematico in un’arena di stile e gusto. Mentre ti concedi momenti di shopping indimenticabili, potrai anche gustare i sapori autentici dell'Italia.

Per goderti il tuo shopping senza coda e attesa, prenota il tuo slot. I posti sono disponibili fino al raggiungimento della capienza. Affrettati e non perdere l’occasione di vivere un’esperienza di shopping irripetibile. Prenota il tuo slot qui: https://www.saywow.me/it-it/register

La house of luxury ti aspetta!