Il marchio “Via Emilia” e l'innovazione: l’azienda che corre veloce verso il futuro

Partita come startup nel 2013, Emilia Foods è oggi una realtà internazionale specializzata nella progettazione, sviluppo e distribuzione di alimenti surgelati. Fondata da Ivan Manfredi, l’azienda si è rapidamente affermata grazie a un modello di business distintivo, conquistando le principali catene della grande distribuzione negli Stati Uniti e ampliando la propria presenza in oltre 21 Paesi. Alla base di questa crescita c’è la solida esperienza di Manfredi nel settore alimentare orientato all’export, maturata in aziende italiane con vocazione internazionale. Un know-how che ha dato forma a un approccio operativo dinamico e orientato alle esigenze dei mercati esteri. Il successo di Emilia Foods si fonda su tre asset strategici: innovazione di prodotto, flessibilità produttiva ed efficienza logistica. A ciò si aggiunge una rete consolidata di fornitori in Italia e in Europa, che permette all’azienda di mettere a disposizione dei clienti i punti di forza dei propri partner produttivi, valorizzandoli in modo sinergico.

«La nostra missione – spiega Ivan Manfredi, CEO di Emilia Foods – è offrire un servizio completo e di alta qualità, che integri sviluppo del prodotto, strategie commerciali e gestione logistica. Il nostro punto di forza è la capacità di costruire relazioni solide e durature con i clienti, grazie anche alla conoscenza approfondita della supply chain e alla fiducia sviluppata con i migliori partner europei». L’azienda si distingue per l’ascolto attivo delle esigenze del mercato, la capacità di generare valore e l’attitudine ad accompagnare i clienti in un percorso di crescita condivisa. Un approccio dinamico e proiettato al futuro, in linea con l’evoluzione del settore food & beverage, tra i più innovativi e reattivi a livello globale. I risultati finora raggiunti rappresentano una testimonianza concreta di visione imprenditoriale, competenza e lungimiranza – valori che Emilia Foods continua a coltivare, guardando con determinazione alle sfide di domani. Ed è proprio da questa filosofia, che pone uno sguardo attento al futuro, è nato il nuovo Emilia Foods LAB di Emilia Foods, un laboratorio di ricerca e sviluppo all'avanguardia, destinato a diventare un polo centrale di innovazione per l'azienda e per il settore alimentare in generale.

Questo spazio funge dunque da catalizzatore per idee creative e soluzioni avanzate, aiutando l’azienda a mantenere e rafforzare la leadership di mercato. Emilia Foods ha consolidato la sua presenza sul mercato globale anche con il lancio del suo marchio “Via Emilia”. La missione è condividere gli autentici sapori italiani a livello globale, sempre tenendo conto delle esigenze e delle richieste della clientela: «Siamo oggi il primo marchio italiano del surgelato negli Stati Uniti – sottolinea Ivan Manfredi, CEO di Emilia Foods – e l’obiettivo di Via Emilia è quello di fornire un prodotto di qualità, ad un prezzo accessibile. Penso, solo per fare un esempio, al nostro prodotto di punta, il riso di cavolfiore, che sta ottenendo un grandissimo successo». Il 2024 ha rappresentato un punto di svolta per Emilia Foods: il fatturato è tornato a crescere in modo significativo, superando le sfide economiche degli ultimi anni. A trainare questa ripresa sono stati la costante attività di ricerca e sviluppo, che accompagna ogni nuovo prodotto, e l’attenzione crescente verso il benessere delle persone in azienda. In particolare, gli investimenti nel laboratorio Emilia Foods LAB hanno permesso di sviluppare soluzioni all’avanguardia e di contribuire attivamente alla crescita sostenibile del comparto dei surgelati.