Il presente e il futuro di Belief+

Belief+ è la prima Azienda ad aver creato la ricerca epigenetica vibrazionale nel mondo dei parrucchieri e resta, dopo 12 anni, l’unica sul mercato.

Belief+ nasce nel 2012. Dopo due anni di ricerca, il desiderio era, ed è tutt'ora, lo stesso: formulare una linea cosmetica vibrazionale con ricerca epigenetica, per dare alle persone un prodotto che si modula sulle esigenze della cute, in modo autonomo, attraverso l’utilizzo delle acque informate.

Questo fa si che l’utilizzo sia semplice, mentre la formulazione è esclusiva e complessa. Al momento non riproducibile dal mercato cosmetico.

Undici anni di presenza sul mercato dei parrucchieri, hanno fatto si che sempre più persone abbiano avuto risultati tangibili sul benessere della loro pelle e dei loro capelli.

Oggi siamo lieti di parlare dell’apertura del Centro Formativo Good Vibes Belief+, perché, questo spazio, dedicato ai parrucchieri, mette a disposizione una formazione unica, legata all’evoluzione epigenetica. Grazie all’ausilio di medici, ricercatori di fama internazionale e consulenti con conoscenze di altissimo livello, il parrucchiere ha la possibilità di differenziarsi, di crescere personalmente e professionalmente, partendo dall’igiene del cuoio capelluto.

Noi parrucchieri del Centro Formativo Good Vibes Belief+, abbiamo scelto di creare una nuova strada nel mondo della conoscenza della pelle. Vogliamo cominciare a parlare di cellule, acque informate, frequenze. Riteniamo che sia tempo di uscire dalla tricologia tradizionale e i risultati di benessere ottenuti confermano le nostre scelte.

Continueremo a fare ricerca, a dare formazione ai parrucchieri, nel loro totale rispetto, poiché come Azienda non promuoviamo la vendita on line, ma il contatto diretto con il Cliente.

Siamo orgogliosi di essere una azienda a cui molti si ispirano, di essere i pionieri nella creazione e nella ricerca epigenetica, tutto questo sarà lo stimolo a farci investire sempre di più nella ricerca e rimanere, quindi, autorevoli ed esclusivi.

Una eccellenza tutta italiana, una realtà preziosa, la nostra, che porta in alto il proprio nome in Europa. La ricerca continua costantemente con la collaborazione di medici e ricercatori riconosciuti a livello mondiale.

Sono Ombretta Vignali, CEO e cofondatrice, insieme a Massimo Lorenzetti e Federico Bernardini, di Belief+.

Dopo le rispettive esperienze nel mondo dei parrucchieri, avevamo il desiderio di dare risposte concrete a chi ogni giorno lavora per dare il meglio ai propri Clienti. L’intento è quello di tutelare la salute del capello, grazie a tecniche semplici, che assicurano risultati certi ed evidenti.