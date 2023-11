Il presidente di Porta Aperta: “Riciclare fa bene all’ambiente e crea percorsi virtuosi di solidarietà”

“Un concorso che valorizza il ruolo delle associazioni in un territorio, quello modenese, che si contraddistingue per la presenza diffusa del volontariato”. Alberto Caldana, fondatore e presidente di Porta Aperta, la storica associazione che accoglie persone senza fissa dimora nel grande edificio in zona San Cataldo a Modena, è al fianco del progetto #abbiamonelcuore del Gruppo Hera che, insieme alle amministrazioni comunali, premia i progetti virtuosi per l’ambiente.

Spesso l’attenzione alla sostenibilità, infatti, va di pari passo con la solidarietà, perché dal riuso e dal riciclo si possono creare occasioni di aiuto verso gli altri: “Questo concorso – spiega Caldana –premia le associazioni e le imprese che presentano idee virtuose per l’ambiente e allo stesso tempo ne riconosce l’importanza per la comunità. Le iniziative contro lo spreco sono importanti non solo in un’ottica ecologica, ma anche perché consentono al mondo del volontariato di donare beni di prima necessità e di mettere in piedi laboratori, ad esempio di riuso, per persone in difficoltà e che non possono lavorare”.

Caldana ricorda quindi le principali collaborazioni tra il Gruppo Hera e Porta Aperta. “Pensiamo a ‘FarmacoAmico’, l’iniziativa che ci consente di rifornire la nostra farmacia con medicinali ancora utilizzabili”, spiega Caldana sottolineando come a San Cataldo ci sia un ambulatorio con medici volontari che eseguono circa 7mila visite all’anno a persone senza tessera sanitaria. “Grazie a ‘CiboAmico’, che è la nostra colonna, riusciamo inoltre a garantire 300 pasti al giorno alle persone indigenti – aggiunge Caldana – mentre il progetto ‘Cambia il finale’ ci permette di donare mobili e vestiti, ma anche di inserire le persone in progetti di restauro”, conclude.

Il concorso - dopo il successo della prima fase - coinvolge ora 27 comuni su tre aree: la cintura di Modena (Bastiglia, Bomporto, Castelfranco Emilia, San Cesario), l’Unione Terre di Castelli (Castelvetro, Castelnuovo Rangone, Guiglia, Marano sul Panaro, Savignano sul Panaro, Spilamberto, Vignola, Zocca) e la montagna (Fanano, Fiumalbo, Frassinoro, Lama Mocogno, Montecreto, Montefiorino, Montese, Palagano, Pavullo, Pievepelago, Polinago, Prignano, Riolunato, Serramazzoni e Sestola).

Le realtà di questi territori, interessate a mettere a disposizione le proprie idee orientate alla sostenibilità e al decoro, potranno avanzare la loro candidatura attraverso il sito del Gruppo Hera (https://www.gruppohera.it/abbiamonelcuore-nuovi-comuni).

Come iscriversi

Per partecipare ad #abbiamonelcuore è necessario compilare il modulo sul sito del Gruppo Hera al link Concorso Abbiamo nel cuore - Gruppo Hera fino al 15 dicembre.