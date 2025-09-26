Il Teatro Duse alza il sipario, quasi 100 titoli per un’imperdibile nuova Stagione 2025/26

Solo il meglio della prosa, i big della scena, i grandi talenti femminili, la danza, la musica e i nuovi autori contemporanei. Si alza il sipario sulla Stagione 2025/26 del Teatro Duse di Bologna (teatroduse.it) che, con una proposta di quasi 100 titoli diversi, si annuncia già imperdibile. La campagna abbonamenti è in corso ed è possibile scegliere tra numerosi percorsi tematici. Torna anche lo speciale carnet DUSElibero per venire a teatro quando vuoi e con chi vuoi.

Nel dettaglio, ad aprire la nuova Stagione di prosa sarà Il birraio di Preston (14 – 16 novembre) tratto dall’omonimo romanzo di Andrea Camilleri, per la regia di Giuseppe Dipasquale che firma, insieme all’autore, la riduzione teatrale.

Si prosegue con L’importanza di chiamarsi Ernesto, capolavoro di Oscar Wilde (21 – 23 novembre) per la regia di Geppy Gleijeses, con Lucia Poli nel ruolo di Lady Bracknell.

Evoca i giochi malvagi della guerra e parla di confini, reali e metafisici, la tragedia comica intitolata The Other Side (28 – 30 novembre) di Ariel Dorfman, per la regia di Marcela Serli, con Elisabetta Pozzi e Gigio Alberti.

Per la prima volta in Italia, dopo il successo londinese e a vent’anni da pluripremiato film di Ang Lee, arriva a teatro Brokeback Mountain (5 - 7 dicembre) indimenticabile storia di amore, lotta e accettazione scritta da Annie Proulx e adattata da Ashley Robinson. Sul palco Edoardo Purgatori e Filippo Contri nei panni dei due protagonisti. Accanto a loro la cantautrice Malika Ayane, accompagnata da una live band.

Attesissimo Donald (23 – 25 gennaio) di e con Stefano Massini, che scrive e racconta la Storia molto più che leggendaria di un Golden Man, come recita il sottotitolo dello spettacolo.

È firmata, invece, da Antonio Latella la regia del Riccardo III (30 gennaio – 1° febbraio) di William Shakespeare che vede protagonista Vinicio Marchioni.

Non manca la commedia d’autore con A qualcuno piace caldo (6 – 8 febbraio), liberamente tratto dalla trama del celebre e pluripremiato cult movie del 1959 di Billy Wilder. In scena Euridice Axen nel ruolo che fu di Marilyn Monroe, Giulio Corso in quello di Tony Curtis e Gianluca Ferrato nel personaggio che interpretò Jack Lemmon.

Si ride anche con Vicini di casa (13 – 15 febbraio), commedia libera e provocatoria che indaga inibizioni e ipocrisie del nostro tempo. In scena Amanda Sandrelli e Gigio Alberti, affiancati da Alessandra Acciai e Alberto Giusta.

A grande richiesta del pubblico torna Lella Costa, questa volta nelle vesti di Lisistrata (20 – 22 febbraio), ‘colei che scioglie gli eserciti’ e convince le donne di Atene e Sparta, Beozia e Corinto a unirsi a lei in uno sciopero del sesso che avrà fine solo quando gli uomini si decideranno a cessare la guerra.

Ancora un grande classico di Shakespeare. Per la regia di Giorgio Pasotti, che sarà anche sul palco nei panni di Iago, va in scena Otello (27 febbraio – 1° marzo) con la drammaturgia di Dacia Maraini.

Celebre per la versione cinematografica con Klaus Maria Brandauer, approda al Duse Mephisto (6 – 8 marzo), scritto negli anni Trenta da Klaus Mann e colpito per decenni dalla censura. Suggestiva e visionaria la regia di Andrea Baracco che sceglie Woody Neri per interpretare il protagonista di questa storia, ambientata nella Germania che si prepara alla Seconda Guerra Mondiale.

Registro brillante, invece, per Contrazioni pericolose (13 – 15 marzo), la nuova commedia scritta e diretta da Gabriele Pignotta, anche in scena insieme a Rocío Muñoz Morales e Giorgio Lupano.

Dopo il successo delle passate Stagioni, torna la coppia artistica composta da Elio Germano e Teho Teardo che daranno, rispettivamente, voce e suoni al libro di Gino Strada, Una persona alla volta, nello spettacolo intitolato La guerra com’è (20 – 22 marzo).

La Stagione di prosa si chiuderà con un gigante della scena come Umberto Orsini, protagonista di Prima del temporale (27 – 29 marzo), da un’idea dello stesso Orsini e di Massimo Popolizio, che firma la regia. In un tempo onirico e sospeso, nella mezz’ora prima di entrare in scena per interpretare Il Temporale di Strindberg, un vecchio attore rivive ricordi e visioni tra realtà e immaginazione.

Accanto alla prosa torna l’abbonamento DUSEoltre che vedrà in scena l’attivista Nicolo Govoni, lo scrittore e sceneggiatore Francesco Piccolo, Claudio ‘Greg’ Gregori, Andrea Pezzi e la visionaria compagnia berlinese Familie Flöz.

Protagoniste dei 5 titoli del carnet DUSEracconti – Storie di donne saranno, invece, Anna Della Rosa, Lucia Mascino, Concita De Gregorio, Arianna Porcelli Safonov e Vanessa Scalera. Per il carnet DUSEdanza (4 appuntamenti) saliranno sul palco il Balletto del Sud, il collettivo canadese People Watching, Les Ballets Trockadero de Monte Carlo e la MM Contemporary Dance Company.

Il Capodanno, invece, sarà un tuffo nella musica pop dei favolosi anni Ottanta con ‘80 voglia di…‘80!’ e la Compagnia dell’Alba, in scena il 31 dicembre in doppia replica.

Infine, la musica, dalla classica con l’Orchestra Senzaspine, ai protagonisti del pop da Carmen Consoli a Luca Barbarossa, passando per il musical The Rocky Horror Show.

Il cartellone completo è su teatroduse.it.