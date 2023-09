Il Teatro EuropAuditorium dà il via alla nuova Stagione con concerti, musical e grandi show

La programmazione 2023|24 del Teatro EuropAuditorium, che riconferma lo slogan Insieme siamo più di un teatro, è composta da 28 titoli di cui 11 concerti, 7 grandi show, 6 musical, 3 spettacoli di danza internazionale e 1 family show, ai quali si aggiungeranno ulteriori appuntamenti durante la Stagione.

Concerti – Il 9 ottobre l’orchestra sinfonica di Kiev, Lords of the Sound, omaggerà il genio di Hans Zimmer in The music of Hans Zimmer. Il 16 ottobre si cambierà musica con il live Renga Nek che vedrà insieme i due apprezzatissimi cantanti del panorama italiano. Dopo aver collezionato sold out in ogni data del live, Atom Heart Mother, il concerto evento dei Pink Floyd Legend, arriverà per la prima volta a Bologna il 23 ottobre. Il 22 novembre sul palco, Fiorella Mannoia e Danilo Rea con Luce; il 23 novembre sarà la volta della musica di Madame e il 31 dicembre l’anno al TEA si concluderà con Mania – The Abba Tribute. 50th Anniversary Tour, il tributo più famoso e titolato al mondo della band svedese. L’8 gennaio la PFM – Premiata Forneria Marconi porterà il suo PFM canta De Andrè Anniversary; il 29 gennaio il palco sarà di Dardust con Duality + guests.

Il 27 marzo Stefano Bollani, insieme al contrabbasso di Jesper Bodilsen e alla batteria di Morten Lund, sarà protagonista di Stefano Bollani – Danish Trio.

Nell’ambito del progetto speciale Disney Concerts, saranno due i cineconcerti che vedranno il coinvolgimento dell’Orchestra del Teatro Comunale di Bologna, diretta dal M° Thiago Tiberio: The Sound Of Magic, il 2 e 3 dicembre, e Fantasia, il 5 e 7 gennaio. In entrambi gli appuntamenti le immagini dei celebri film di animazione Disney verranno proiettate in alta definizione su un maxischermo e accompagnate dalla colonna sonora eseguita dal vivo e in sincrono.

Grandi Show – Il 30 settembre il primo dei one man show in cartellone si terrà all’Unipol Arena con il ritorno di Checco Zalone in Amore + Iva.

Il 30 e 31 ottobre sul palco del TEA ci sarà l’esilarante spettacolo del celebre duo comico composto da Pio e Amedeo, Felicissimo Show.

Il 27 novembre Massimo Ranieri, accompagnato da talentuosi musicisti, porterà in scena il suo nuovo Tutti i sogni ancora in volo, mentre il 21 e 22 dicembre sarà la volta di Stefano De Martino, diretto da Riccardo Cassini, che, con Meglio stasera. Quasi one man show, metterà in campo il suo eclettico talento. Protagonista di Una brutta persona, in programma dal 25 al 28 gennaio, sarà Angelo Pintus mentre il 14 febbraio sarà la volta del reading-spettacolo Ti racconto una storia. Letture semiserie e tragicomiche che vedrà protagonista Edoardo Leo con appunti, suggestioni, letture e pensieri raccolti nei suoi 20 anni di carriera, accompagnato sul palco dal musicista Jonis Bascir. Il 1° marzo ritornerà Alessandro Siani con la versione aggiornata del suo Extra Libertà Live Tour.

Musical – In programma il 25 e 26 novembre, Chicago – Il Musical vedrà in scena un nutrito corpo di ballo e un ricco cast di attori e attrici capitanato da Stefania Rocca e Chiara Noschese che ha inoltre firmato la regia dello show.

Dal 12 al 14 gennaio la Compagnia Roma City Musical sarà in scena con Cabaret – The Musical, uno spettacolo diretto, insieme a Luciano Cannito, da Arturo Brachetti che sarà anche protagonista dello show insieme a Diana Del Bufalo. Dal 1° al 4 febbraio in programma il celebre Cats, questa volta adattato e diretto da Massimo Romeo Piparo. Il 17 e 18 febbraio Peter Pan – il Musical porterà spettatrici e spettatori direttamente sull’Isola che non c’è: lo spettacolo vanta la regia di Maurizio Colombi, l’indimenticabile colonna sonora di Edoardo Bennato e l’interpretazione di oltre 25 artiste e artisti capeggiati da Giò Di Tonno, già apprezzato in Notre Dame de Paris, che vestirà i panni di Capitan Uncino. Dal 15 al 17 marzo Mare Fuori – il Musical porterà la fortunata serie tv Rai-Picomedia direttamente sul palcoscenico; diretto da Alessandro Siani, lo spettacolo vanta tra i suoi interpreti anche alcuni tra i volti più amati della fiction come Maria Esposito nei panni di Rosa Ricci. Il 20 e 21 aprile il Roma City Musical tornerà in scena al TEA questa volta con Saranno Famosi – Fame il Musical: tra gli interpreti, Lorenza Mario, Garrison Rochelle e Stefano Bontempi.

Danza internazionale – Dal 2 al 5 novembre la Compagnia statunitense Momix ripercorrerà la sua incredibile carriera riportando alla luce gli storici lavori ideati da Moses Pendleton con Back to Momix; il 13 e 14 aprile Roberto Bolle tornerà al Teatro EuropAuditorium per l’ottavo anno consecutivo con il suo Roberto Bolle and Friends; dal 3 al 5 maggio arriverà, direttamente da Londra, Stomp con i suoi formidabili ballerini – percussionisti – attori – acrobati che metteranno in scena il suono del nostro tempo.

Family show – Il 23 dicembre Carolina sarà la protagonista di Un Natale favoloso… A teatro, uno show musicale che racconterà un’entusiasmante storia natalizia per grandi e piccini.

Maggiori info: teatroeuropa.it