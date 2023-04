In Galleria Cavour 1959 sboccia la primavera!

Nuova stagione, nuovo allestimento per il salotto elegante di Bologna: lasciati alle spalle i rigori dell’inverno, Galleria Cavour 1959 - sede dei più esclusivi negozi della città, pensata nel 1949 e conclusa nel 1959 dall’ing. Giorgio Pizzighini - accoglie l’arrivo della primavera con un trionfo floreale di Forsythia gialla e con la presenza di nobili ulivi.

“Abbiamo selezionato due piante simboliche – spiega l’ing. Paola Pizzighini Benelli, Amministratore unico di Magnolia SRL e Presidente della Fondazione Palazzo Boncompagni -: la Forsythia, nel linguaggio floreale richiama l’anticipazione e la bellezza mentre l’ulivo è riconosciuto universamente come simbolo di pace, forza e vittoria. In un periodo così turbolento come quello attuale, Galleria Cavour 1959 vuole lanciare un messaggio positivo: che l’arrivo di questa primavera anticipi una pace tanto attesa dopo mesi lunghi e difficili”. A tema anche l’illuminazione della galleria: i punti luce a soffitto sono stati avvolti da grandi petali luminosi a creare imponenti fiori i cui fusti sono avvolti in piccole ed eleganti infiorescenze.

E largo alla primavera anche nelle vetrine di Galleria Cavour 1959: i negozi più eleganti di Bologna accolgono infatti l’arrivo della nuova stagione ospitando le proposte uniche delle nuove collezioni primavera/estate 2023, con una particolare attenzione al tema della sostenibilità, trend sempre più centrale nell’agenda di istituzioni e cittadini.

Quale occasione migliore per una passeggiata all’insegna della bellezza e dei nuovi trend della moda e dell’eleganza? Magari prevedendo una piccola pausa di ristoro godendo dei profumi della Forsythia o un momento dedicato al benessere personale grazie alle attività presenti nella Terrazza Green, scoprendo o riscoprendo quell’unica fusione fra moda, wellness, food, arte, cultura rappresentata da Galleria Cavour 1959.