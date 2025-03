La società infissi group, nata nel 2016, è riconosciuta oggi come uno dei maggiori riferimenti nel settore della fornitura e installazione dei sistemi di chiusura (infissi, oscuranti, sistemi di design, porte da interno, sicurezza e outdoor). L’azienda opera solo con personale dipendente altamente specializzato e coordinato per allinearsi alle elevate aspettative del cliente. Oggi la società conta 29 dipendenti, un fatturato negli ultimi 3 anni sempre superiore ai 6 milioni di euro, confermati anche nel 2024 non risentendo, rispetto al mercato, del calo di ordinativi derivanti dalla mancata conferma dei bonus edilizi. La scelta di avvalersi di solo personale proprio deriva dalla consapevolezza che è l’unica modalità operativa per garantire ai clienti elevati standard di qualità per la fornitura, installazione, collaudo di manufatti del comparto casa. Infissi Group è anche molto attiva nella promozione e nel sostegno delle realtà del terzo settore e sportive bolognesi e sponsor e premium partner del BFC Bologna 1909 L’apertura di un secondo punto vendita (cui seguirà un terzo nell’autunno di quest’anno) nasce dalla richiesta dei clienti di maggiore presenza e capillarità sul territorio. Il mondo online è un acceleratore di informazioni e contatti impersonali ma è solo la presenza fisica che rassicura il consumatore e fornisce credibilità e autorevolezza alle aziende. Il concept del nuovo showroom coniuga la ricerca di eleganza e funzionalità, uno spazio dove i clienti e i partner commerciali possono vedere, toccare con mano e studiare soluzioni innovative, progettazioni personalizzate di tutti i sistemi di chiusura interni ed esterni. Ambiziosi sono gli obiettivi per il trienno 2025-2027. La crescita dell’organico tecnico, commerciale e amministrativo, l’apertura di 2 nuovi punti vendita, il superamento dei 10 milioni di euro di fatturato e la realizzazione, entro il prossimo autunno, di uno spazio tecnico-formativo rivolto ai professionisti del settore. Questo nuovo spazio prevederà la presenza di aree di coworking per progettisti, la costituzione di una academy, corsi di formazioni organizzati con i partner e con gli ordini istituzionali per il riconoscimento di crediti formativi.