Intelligenza Artificiale, etica e impresa: un futuro da costruire insieme

Il 10 luglio 2025, alle ore 18.00, presso l’Hotel Carlton di Bologna (via Montebello 8), si terrà il convegno “Intelligenza Artificiale: Etica e Impresa – Un futuro da costruire”, organizzato da Fondazione Innova, in partnership con Confartigianato Mandamento Bologna. Un appuntamento pubblico che intende aprire una riflessione concreta e interdisciplinare su una delle questioni più urgenti del nostro tempo: come affrontare le trasformazioni introdotte dall’intelligenza artificiale nel mondo del lavoro e dell’impresa, senza perdere di vista la responsabilità etica e sociale.

Il dibattito vedrà il contributo di due voci autorevoli del panorama accademico italiano:

Prof. Stefano Zamagni, economista di fama internazionale, già presidente della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali e docente di Economia civile all’Università di Bologna;

Prof. Michele Colajanni, docente di Ingegneria Informatica all'Università di Bologna ed esperto di sicurezza digitale, innovazione tecnologica e impatto dei sistemi automatizzati.

A moderare l’incontro sarà Giuseppe Cremonesi, presidente del Consorzio Innova, realtà promotrice del convegno, impegnata nel sostenere l’innovazione all’interno del tessuto produttivo e artigiano locale.

Etica e innovazione: una sfida comune

L’intelligenza artificiale non è più solo una questione per informatici e tecnologi: il suo impatto si estende ormai a ogni ambito della vita quotidiana, dalla sanità all’educazione, dalla pubblica amministrazione al mercato del lavoro. Ma cosa succede quando gli algoritmi entrano nelle decisioni aziendali? E quali criteri devono guidare l’uso dell’IA nelle imprese, soprattutto quelle piccole e medie?

Il convegno intende offrire strumenti di comprensione e confronto, promuovendo un dialogo tra discipline e tra mondi – l’economia, la tecnica, la cultura d’impresa – per valutare le opportunità offerte dalle nuove tecnologie senza dimenticare l’impatto umano e sociale delle scelte che si compiono oggi.

Un’occasione per pensare al futuro con responsabilità

Rivolto a imprenditori, professionisti, studenti, cittadini e operatori del mondo economico e culturale, l’incontro vuole stimolare una riflessione consapevole e partecipata, lontana da facili entusiasmi o timori, per costruire insieme un futuro in cui l’innovazione sia realmente al servizio dell’uomo e del bene comune.

La partecipazione è libera e gratuita previa prenotazione alla Segreteria organizzativa.

Per prenotazioni ed informazioni, è possibile contattare la segreteria organizzativa:

Claudia Silvestri – claudia.silvestri@consorzioinnova.it

Elena Trabucchi – e.trabucchi@confartigianato.bo.it