IPM -Italian Plastic Machinery : insieme verso un futuro sempre più innovativo

Dalla progettazione, alla realizzazione, ogni macchina nasce e prende vita all’interno dell’azienda lughese, espressione del Made in Italy, che rappresenta un’eccellenza italiana nel settore delle macchine per l’estrusione. Un percorso, fatto di sfide, entusiasmo, talento e passione che recentemente è stato protagonista del simposio dal titolo “Stronger Together” organizzato presso la sede di via dell’Artigianato. Occasione nella quale l’azienda lughese guidata dai tre soci fondatori, Claudio Argnani, Bruno Barabani e Silvia Geminiani ha accolto oltre 130 clienti italiani ed esteri. Clienti alla ricerca di qualità, tecnologia, novità e personalizzazioni, elementi chiave per differenziarsi sul mercato, per essere sempre più competitivi e stare al passo con i tempi. Oggi le macchine IPM, sono presenti in 124 Paesi, in tutti 5 i continenti.

Durante la giornata, i vari manager di area, in molteplici lingue, hanno presentato le innumerevoli innovazioni tecnologiche presenti nello stabilimento, offrendo ai clienti la possibilità di vedere le macchine in funzione, di fare domande e di confrontarsi fra loro. “IPM ha organizzato il simposio convinta, soprattutto dopo il Covid, dell’importanza e della necessità del ritorno al contatto umano – spiegano i titolari – dell’interazione diretta fra conoscenza, esperienza, esigenze dei clienti ed il know how IPM acquisito in 38 anni di continua ricerca e sviluppo nel settore delle macchine per l’estrusione”. L’azienda lughese grazie ad un importante ufficio tecnico progettazione, trasforma le esigenze dei singoli clienti in progetti e ogni progetto in una macchina o in un nuovo impianto personalizzato. Durante il simposio, organizzato il 19 febbraio scorso, IPM ha presentato le ultime innovazioni tecnologiche per l’estrusione e la lavorazione delle tubazioni in plastica: traini, taglierine, bicchieratrici, curvatubi, filettatrici e fessuratrici, ma soprattutto macchine e impianti per l’automazione del fine linea di estrusione, funzionanti 24 ore su 24, che in termini di precisione, velocità e durata possono replicare e sostituire il lavoro umano, risolvendo i problemi legati all’inaffidabilità ed alla carenza della manodopera, ed alleviando le persone da lavori ripetitivi, pesanti e pericolosi.

Motivazioni per le quali questi impianti sono sempre più richiesti da clienti di tutto il mondo, precisa IPM. “Si tratta di impianti complessi, che per motivi dimensionali non possono certamente essere esposti in fiera, costituiti da insiemi di macchine e robot, che oggi, grazie all’IA, mediante telecamere e sensori sempre più precisi oltre a software più potenti, attraverso il riconoscimento delle immagini rendono possibile l’identificazione degli oggetti e la loro classificazione, producendo, selezionando, assemblando, imballando previo controllo di ogni singolo elemento, in aree sempre più vaste. Inoltre- precisano- attraverso l’autoapprendimento, le loro funzioni riescono a migliorare ripetutamente nel tempo. Impianti che possono essere controllati a distanza, consentendo una migliore efficienza produttiva ed una manutenzione programmata. Questo però non significa che oggi sia possibile sostituire totalmente ciò che possono fare gli esseri umani. L’ideale – rimarcano – è unire i punti di forza dei robot e degli esseri umani, creando spazi in cui possono lavorare insieme”. Due i ringraziamenti speciali che IPM intende rivolgere. Il primo è per la sindaca di Lugo, Elena Zannoni che, durante il simposio, ha sottolineato l’eccellenza che IPM rappresenta per il territorio e per il Made in Italy.

I soci Claudio Argnani, Bruno Barabani, Silvia Geminiani, Elena Zannoni sindaca di Lugo ed il team vendite IPM

Il secondo è per tutti i dipendenti che con impegno, partecipazione ed entusiasmo hanno reso possibile il simposio, fieri di contribuire con il loro lavoro al successo dell’azienda. Per tutto il team IPM, la partecipazione di tanti clienti, le loro richieste, il loro interesse è stato motivo di orgoglio e grande soddisfazione, e stimolo a ricercare sempre il meglio. “E se ancora non esiste, non significa che sia impossibile da realizzare”. Parole guida per l’IPM, Italian Plastic Machinery.