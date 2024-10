La Kinder International School Bologna, la prima scuola internazionale del capoluogo emiliano, apre le porte a tutte le famiglie interessate a visitare gli storici edifici, i quattro ettari di verde e conoscere i professori.

Si inizia con due date a ottobre: martedì 08 dalle 09.00 alle 12.00 la Direttrice e il suo staff sono pronti a ricevere presso il Kinder College / via Dell’Osservanza 88 - Bologna – giovedì 10 dalle 09.30 alle 11.30 saranno invece alla Kinder Haus / via Cino da Pistoia 7 - Bologna

Seguiranno altre due date a dicembre: giovedì 05 dalle ore 9.30 alle ore 11.30 presso la Kinder Haus e giovedì 10 dalle ore dalle 09.00 alle 12.00 presso Il Kinder College.

Per chi non potesse partecipare in queste date è possibile prenotare una visita nel giorno preferito a questo link.

Open Day

Dal 1967 la scuola di bambini e ragazzi di tutto il mondo

Da oltre 50 anni, la Kinder International School accoglie studenti provenienti da diverse nazionalità, creando un ambiente multiculturale dove crescere e imparare insieme diventa un'avventura entusiasmante. Questa è da sempre la filosofia della scuola, caratteristica che l'ha resa una scelta valida per bambini e ragazzi di tutto il mondo.

Immagine storica

Tutto inizia nel 1967, grazie alla visione illuminata della docente altoatesina Dolores Amadei Giraldi, che insieme alla figlia Federica Giraldi Marianti – oggi Direttrice della scuola – gettò le basi di un progetto educativo unico nel suo genere. Nasce così la Kinder Haus, una sezione primavera e una scuola dell'infanzia ispirati al modello svizzero, dove sin dagli inizi si respirava un'atmosfera internazionale con l'insegnamento del tedesco, del francese e dell'inglese.

Bambine Kinder

Il desiderio di offrire ai bambini una formazione aperta al mondo e a diverse culture ha presto portato la scuola ad ampliarsi, trasformandosi in una primaria paritaria e successivamente aggiungendo la scuola secondaria di primo grado, chiamate Kinder College.

Alunno Kinder

Un'educazione bilingue per prepararsi al futuro

La Kinder International School Bologna offre un percorso educativo bilingue italiano-inglese, che accompagna i bambini per tutto il percorso scolastico. A questo integra lo studio di altre lingue come il cinese mandarino, lo spagnolo, il tedesco e il francese e varie esperienze come soggiorni studio o viaggi, offrendo così agli studenti un’educazione davvero internazionale. Questo approccio non solo prepara i ragazzi a confrontarsi con un mondo sempre più globalizzato, ma rafforza anche lo sviluppo di competenze logiche e relazionali fondamentali.

Bambini Kinder

Federica Marianti – Direttrice della Kinder International School – dichiara:

"La nostra scuola ha sempre creduto nella potenza dell'inclusione e nella forza di un'educazione aperta alle diversità culturali. Offriamo ai nostri studenti non solo conoscenze, ma anche strumenti per affrontare il mondo con curiosità, apertura e spirito critico."

Direttrice Federica Marianti

Una scuola certificata IB (International Baccalaureate Organisation)

La Kinder International School Bologna è anche una scuola autorizzata IB – International Baccalaureate Organisation un programma educativo riconosciuto a livello globale, per le classi PYP – Primary Years Programme (Preschool e Scuola primaria paritaria). Il percorso, rivolto agli studenti dai 3 ai 11 anni, è progettato per coltivare nei giovani studenti la curiosità naturale e l’amore per l’apprendimento.

Ragazzi Kinder

Attraverso un approccio transdisciplinare, gli studenti esplorano sei aree tematiche globali, che li aiutano a sviluppare una comprensione profonda delle connessioni tra le diverse discipline e del mondo che li circonda. Gli insegnanti della Kinder International School Bologna guidano gli studenti in un percorso di apprendimento esperienziale, incoraggiando la riflessione, il pensiero critico e la capacità di problem-solving. Oggi la Kinder International School Bologna è candidata anche per il riconoscimento del Middle Years Programme (MYP).