La campagna “Bolo Beve Bene” punta sulle denominazioni dei vini dei Colli Bolognesi

Promuovere i valori di tracciabilità e di qualità certificata per il consumatore finale: questo è l’obiettivo del nuovo progetto promosso dal Consorzio Vini Colli Bolognesi grazie al supporto del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste.

È un legame indissolubile quello che lega un vino al suo territorio, lì dove non solo questo viene prodotto, ma dove ha origine l’uvaggio da cui deriva l’eccellenza vinicola regionale, ormai apprezzata e conosciuta anche all’estero.

È proprio l’importanza di scegliere consapevolmente, valorizzando la zona d’origine a partire da ciò che si porta sulla tavola, il fulcro della nuova campagna “Bolo Beve Bene” promossa dal Consorzio Vini Colli Bolognesi.

Un messaggio importante scelto per dare voce alle produzioni vinicole che nascono proprio sulle pendici a sud e a ovest del capoluogo emiliano e proteggere i valori alla base delle due denominazioni tutelate dal Consorzio: la DOCG Colli Bolognesi Pignoletto e i vini DOC Colli Bolognesi.

Queste ultime sono garanzia di tracciabilità e qualità certificata, dal momento che rispettano normative definite da specifici disciplinari che oltre ad evidenziare le precise zone geografiche di produzione, stabiliscono le caratteristiche chimiche ed organolettiche, i quantitativi di uva che si possono ottenere, il titolo alcolometrico naturale minimo e altre condizioni da soddisfare necessariamente per ottenere la certificazione. Ecco perché sin dalla selezione della bottiglia al ristorante, o dell’etichetta da acquistare in enoteca, bere responsabilmente significa per il consumatore finale anche valutare la zona d’origine e porre un’attenzione particolare sulla scelta, privilegiando vini DOC e DOCG per cui il processo di coltivazione e vinificazione è strettamente regolamentato.

Nell’areale di Bologna il vino a Denominazione di Origine Controllata e Garantita Colli Bolognesi Pistoletto prende vita dal Grechetto gentile, vitigno conosciuto localmente anche con il nome tradizionale di Alionzina, che grazie alla sua forte identità ha saputo conquistare l’interesse di professionisti del settore anche oltre i confini nazionali.

La Denominazione di Origine Controllata Colli Bolognesi, invece, prevede al suo interno sia i vitigni internazionali, quali il Cabernet Sauvignon base del noto Rosso Bologna o il Sauvignon base del Bianco Bologna, sia vitigni autoctoni come la tipica Barbera: tutte varietà storicamente coltivate nel territorio, capaci di dar vita a vini che per primi hanno fatto da apripista ai Colli Bolognesi in Italia e nel mondo.

Attività realizzata con il contributo del MASAF, ai sensi del decreto direttoriale n. 553922 del 28 ottobre 2022.