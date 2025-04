La Cantina Giacobazzi trionfa a Vinitaly 2025

A Vinitaly 2025 Giacobazzi A. e Figli s.r.l. ha ottenuto il premio per il miglior Vino nella categoria Frizzanti, con il suo Giacobazzi 2, un Lambrusco Grasparossa di Castelvetro D.O.C. secco, ottenuto da una selezione accurata delle migliori uve provenienti dal vigneto di famiglia.

Per l'azienda questo non è solo un riconoscimento al prodotto che rispecchia l'amore per il territorio e l'autenticità modenese, ma è motivo di orgoglio per tutto il team che, ogni giorno, affianca la Famiglia Giacobazzi e lavora con dedizione e passione per una continua ricerca di qualità.

Un traguardo simile da ulteriore entusiasmo per guardare al futuro con ottimismo.

La Cantina Giacobazzi è stata fondata quasi settant’anni fa a Nonantola, in provincia di Modena e coltiva circa 120 ettari di vigneti in varie zone della provincia ed esporta in circa sessanta Paesi nel mondo.

Proprio all'interno della storica cantina, è inoltre presente il Museo del Vino e dell'Agricoltura, dove si possono riscoprire antichi attrezzi e macchinari del mestiere e dove è possibile ammirare numerosi cimeli sportivi legati alle sponsorizzazioni sportive come quelle del pilota Gilles Villeneuve, del ciclista Marco Pantani e del motociclista Walter Villa.