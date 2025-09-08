La Festa del Barbarossa a Medicina tra palio e tradizioni

Anche quest’anno, come da tradizione, la città di Medicina celebra la leggendaria visita dell’imperatore Federico I di Svevia, detto il Barbarossa, con una grande rievocazione storica che si terrà dal 19 al 21 settembre 2025. Tre giornate ricche di emozioni, in cui le vie del centro storico si trasformeranno in un affascinante viaggio nel tempo: giocolieri, cavalieri, arcieri, streghe, tamburini, sbandieratori e cantastorie animeranno il cuore della città, tra profumi, sapori e atmosfere d’altri tempi. Un’occasione unica per immergersi in un mondo sospeso tra storia, mito e leggenda. Simbolo della festa è la serpe, protagonista della leggenda più amata dai medicinesi. Si racconta che, durante il suo passaggio in città, l’imperatore si ammalò gravemente e fu curato grazie a un brodo preparato da una strega locale. Una biscia vi cadde accidentalmente dentro e, bevendo la pozione, il Barbarossa guarì. «Secondo la leggenda, da quel momento Medicina prese il suo nome», spiega la presidente della Pro Loco, Simona Zullo. «È una storia inventata circa 35 anni fa, ma si basa sul reale passaggio di Federico I di Svevia documentato storicamente». Al centro della rievocazione c’è il Palio del Barbarossa, giunto quest’anno alla 34ª edizione. Come sottolinea Zullo, «tutto ruota attorno al palio, con le gare che iniziano già nella notte tra venerdì e sabato con la Caursa dal Dag e Tri». Questa sfida unica si svolge alle 00:45: gli atleti delle torri devono percorrere 198 metri lungo viale Oberdan entro i 15 rintocchi dell’orologio del campanile. I punti guadagnati si sommano a quelli delle altre prove: il tiro con l’arco di sabato pomeriggio e la gara finale di domenica, quando gli atleti trasporteranno su una lettiga quattro simboli mele, anguille, vino e un prodotto segreto – lungo via Libertà, fino ai giudici che li attenderanno sulla Piazza andrea Costa. «Non conta solo la velocità», precisa Zullo, «ma anche l’integrità dei prodotti trasportati: ogni dettaglio è regolamentato». La festa sarà animata da spettacoli itineranti e performance in piazza. La festa offrirà spettacoli unici messi in scena dai medicinesi stessi come gli Armigeri e gli Assassini che si sfideranno in combattimenti con le spade, le Maliarde e i sortilegi del grande gruppo delle Streghe, e ancora armati e arcieri. A dare ritmo e colore saranno i Tamburi e gli Sbandieratori del Borgo, cresciuti insieme alla Festa del Barbarossa e oggi protagonisti di rievocazioni storiche anche internazionali, come quella di Škofja Loka in Slovenia. Non mancheranno gli sbandieratori del gruppo storico della Pandolfaccia che quest’anno porteranno in scena anche uno spettacolo teatrale, i Rota Temporis con le loro musiche medievali e il grande Ottomix con il suo spettacolo di fuoco e numerosi artisti da tutta Italia. Grande attenzione sarà dedicata alla tradizione gastronomica. Saranno presenti circa 20 gruppi, di cui quattro storici legati alle torri – Torre dell’Oca, Torre dell’Uva, Torre del Porco e Torre del Maniscalco oltre agli Eretici, che non competono nel palio ma propongono una suggestiva ambientazione medievale con un castello ricostruito. «I piatti non sono necessariamente medievali», racconta Zullo, «ma appartengono alla tradizione antica: cipolle, stufati, zuppe, stinco di maiale, il tutto accompagnato da birra e vino». Tra gli appuntamenti imperdibili, la cena medievale del sabato sera organizzata dalla Pro Loco: un banchetto a forma di ferro di cavallo che accoglierà ospiti illustri, sindaci, rappresentanti regionali e delle frazioni, con cibi ispirati all’epoca e spettacoli dal vivo. Grande corteo finale la domenica sera: l’imperatore Barbarossa, a cavallo, attraverserà le vie del castello salutando la folla insieme alle torri, ai gruppi, ai figuranti e agli artisti, per poi giungere nella piazza centrale dove riceverà le chiavi del castello di Medicina. Ancora una volta, la città darà vita alla leggenda.