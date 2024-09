Dal 2 al 6 ottobre torna la Festa del Racconto, XIX edizione. Oltre 50 gli incontri con 80 autori tra Carpi, Campogalliano, Novi di Modena e Soliera.

La XIX edizione, a cura di Leonardo G. Luccone, è iniziata con l’anteprima del 16 settembre con Eshkol Nevo, che ha presentato davanti a un Auditorium di San Rocco gremito il suo libro di racconti, Legami (Feltrinelli Gramma). L’appuntamento è stato preceduto dal ciclo di dirette online sul canale Facebook della Festa (tra gli ospiti Lawrence Osborne, Martin Pollack, Mariana Enriquez, Cristina Cassar Scalia) che si è concluso con Ben Pastor il 26 settembre. Dal 2 ottobre si comincia con il programma della Festa che prevede tantissimi incontri tutti gratuiti e a ingresso libero salvo diversa indicazione sul programma e che si svolgeranno in vari luoghi dei comuni di Carpi, Campogalliano, Novi di Modena e Soliera, compresa piazza dei Martiri a Carpi con un reading party di Pablo Trincia.

Tra le novità di questa edizione, l’omaggio a Franz Kafka di cui ricorre il centesimo anniversario dalla scomparsa.

La forza innata del racconto

La Festa del Racconto darà spazio a numerosi concorsi creativi live con al centro il racconto e i suoi meccanismi, aperti a chi scrive e si vuole mettere in gioco. Si partirà venerdì 4 ottobre con un poetry slam, una sfida tra poeti che danno voce e corpo ai propri versi portandoli in scena davanti al pubblico che decreterà il vincitore. Seguirà lo Scouting Night Live, un’occasione, per chi ha un progetto letterario nel cassetto, per misurare le proprie capacità oratorie, promuovendo il proprio testo davanti al pubblico e a una platea di editor, agenti e scout letterari. Si chiuderà con il concorso 8x8, giunto alla XIV edizione, in cui si sfideranno i cinque finalisti – emersi dalla selezione dei 968 racconti giunti all’open call. Narrofficina è invece un contest dedicato agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado di Carpi, invitati a cimentarsi sul tema della «prigione» attraverso un racconto o un reportage, traendo ispirazione dall’ultimo libro di Daria Bignardi Ogni prigione è un'isola (Mondadori), la cui presentazione al festival terminerà con la premiazione dei migliori testi dei ragazzi.

La Festa del Racconto ospiterà tra i più importanti autori italiani e stranieri protagonisti della forma breve e meno breve. Parteciperanno a questa edizione: Andrea Adriatico, Aeham Ahmad, BASSAfedeltà, Asdrubale Bellezza, Alessandro Beretta, Franco Berrino, Daria Bignardi, Lavinia Bleve, Arianna Giorgia Bonazzi, Caterina Bonvicini, Luca Briasco, Enrico Brizzi, Paolo Bruini, Mario Calabresi, Giulia Caminito, Andrea Carrer, Simone Chiarolini, Alessandra Chieli, Danilo Conti, Carolina Coriani, Beppe Cottafavi, Mauro Covacich, Luca Crescenzi, Dente, Concita De Gregorio, Claudia Durastanti, Roberto Festa, Antonio Franchini, Stefano Fresi, Stefano Garzaro, Vera Gheno, Paolo Girella, Claudio Giunta, Sara Gozzi, Irene Graziosi, Carlo Guaitoli, Jennifer Guerra, A.M. Homes, Helena Janeczek, Régis Jauffret, Antonella Lattanzi, Martina Lauretta, Loredana Lipperini, Maurizio Maggiani, Ena Marchi, Michele Masneri, Pablo Maurette, Antonio Moresco, Johnny Mox, Giulio Mozzi, Stefano Nazzi, Eshkol Nevo, Non Una Di Meno, Maria Oppo, Francesco Pacifico, Elisa Paltrinieri, Alcide Pierantozzi, Enrico Pinto, Tommaso Ragno, Veronica Raimo, Angela Rastelli, Gabriele Ratano, Luca Ravenna, Daniele Rielli, Brunetto Salvarani, Sara Sanzi, Federico Sardo, Sara Scarafia, Roberta Scorranese, Luca Siano, Marino Sinibaldi, Walter Siti, Caterina Soffici, Guia Soncini, Andrea Tarabbia, Giorgio Terruzzi, Emilio Fabio Torsello, Pablo Trincia, Hans Tuzzi, UniPoSka, Carlotta Vagnoli, Chiara Valerio, Simona Vinci, Antoine Volodine, Alessandro Zaccuri.

La Festa del Racconto 2024 darà grande spazio alla musica con le performance di Aeham Ahmad, di Dente e di Johnny Mox, polistrumentista, la cui esibizione sarà accompagnata da un live drawing di Enrico Pinto, e un dj set chiuderà le giornate di venerdì e sabato. Domenica il gran finale con lo spettacolo musicale di Enrico Brizzi and The Perfect Cousins al Teatro comunale di Carpi.

Alla vitalissima realtà dei bookclub è dedicata un’altra novità di questa edizione: in collaborazione con le librerie di Carpi e presso la biblioteca cittadina verranno organizzati una serie di appuntamenti con alcuni degli autori presenti al festival – Claudia Durastanti, Giulia Caminito, Régis Jauffret, AM Homes, Antonio Franchini, Walter Siti e Antoine Volodine.

Le cinque giornate della Festa saranno a loro volta un racconto grazie alla booktoker Magdalena Rosa (@magsbook) che seguirà l’intera manifestazione.

La Festa del Racconto ha il patrocinio di Rai Emilia-Romagna e la Media Partnership di Rai Radio3.

La Festa del Racconto viene realizzata grazie al contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi e della Regione Emilia Romagna ed è organizzata dalle Biblioteche di Carpi in collaborazione con la Fondazione Campori, gli istituti culturali e gli assessorati alla Cultura dei Comuni di Carpi, Campogalliano, Novi di Modena e Soliera.